Лікарі США та України оперували дітей та воїнів на Закарпатті

На Закарпатті троє провідних хірургів зі Сполучених Штатів Америки тиждень проводили унікальні операції дітям та військовим. Операції проводили в Мукачеві та в Ужгороді, в обласній клінічній лікарні ім. А.Новака, — розповіли Varosh в Закарпатській ОВА.

Спеціалісти Пенсільванського університету допомагають українським лікарям від початку повномасштабного вторгнення. Вони провели десятки онлайн-зустрічей, консультацій із фахівцями з Києва, Вінниці, Львова, Мукачева, Ужгорода.

“Лікарі зі були завжди на зв’язку, — пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. — Наші лікарі збирали матеріали та історії хвороби найважчих пацієнтів, разом вони це все аналізували і спільно формували стратегію лікування. На наступному етапі у Німеччині відбулася зустріч наших та американських медиків, під час якої провели низку тренінгів, лекцій та навчальних курсів, щоб на практиці засвоїти особливості проведення мікрохірургічних втручань. Їх приїзд на Закарпаття – черговий етап плідної співпраці, переоцінити значення якої для регіону та країни просто неможливо”.

На Закарпаття приїхали Стефан Ковач — пластичний хірург, спеціаліст з реконструктивної та ортопластичної хірургії кінцівок, Ендрю Баудер — загальний хірург, спеціаліст з реконструктивної хірургії кінцівок, а також Оксана Джексон — пластична та щелепно-лицева хірургиня, спеціалістка з розщілин губи та піднебіння упродовж тижня прооперували 7 пацієнтів у двох лікувальних закладах області.

Спочатку американські лікарі працювали у Закарпатській обласній дитячій лікарні, де прооперували трьох діток із важкими вадами: двоє дітей були зі складними післяопіковими травмами, ще одна дитина мала важкі наслідки від незрощеного піднебіння. Дитина вже була 4 рази оперована, але тепер уже хірургічні випробування позаду.

В Ужгороді ж йшлося більше про пластично-реконструктивну хірургію, розповіли Varosh в адміністрації. Тут лікарі оперували військових після важких поранень. Спільно працювали над такими складними випадками, коли в людини не було половини нижньої щелепи, тощо. Ці операції тривали 8-10 годин і за один раз не закінчувалися. Наші лікарі мали можливість безпосередньо спостерігати за операціями і навчатись.

Varosh

Фото: зі сторінки Мирослава Білецького у Фейсбуці

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