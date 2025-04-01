Лідерів українських ГО запрошують на навчання в Австрії

Навчальний проєкт ЕРСТЕ Фундації оголошує про старт приймання заявок на участь у програмі лідерства громадянського суспільства (Civil Society Leadership Programme for Ukraine) для громадських організацій, що засновані і діють в Україні. Навчання відбудеться в Австрії та онлайн. Усі витрати, пов’язані з програмою, покриваються стипендією. Приймання заявок триває до 24 квітня 2025 року.

Програма спрямована на вдосконалення управлінських знань, лідерських навичок, організаційної стійкості та розширення професійних зв’язків. Учасники ознайомляться з принципами та методами стратегічного менеджменту, фандрайзингу, комунікації із стейкхолдерами, дізнаються про успішні кейси й перевірені інструменти, а також матимуть можливість застосувати здобуті знання у розбудові своєї організації.

Програму розроблено NGO Academy – спільною ініціативою ERSTE Foundation та Віденського університету економіки і бізнесу (WU). Це вже другий потік програми, учасників із Закарпаття ще не було, але їх дуже хочуть бачити в команді. Серед спікерів та коучів – експерти в галузях менеджменту, лідерства, надання соціальних послуг, державної політики, фінансування та консалтингу.

Програма:

• 10-денну очну частину, яка проходитиме в Австрії з 28 вересня по 8 жовтня 2025 року.

• Індивідуальні онлайн коучинг-сесії – з листопада по грудень 2025 року.

• Підсумкову онлайн-сесію, яка відбудеться 30 січня 2025 року.

Заявку можуть подати лідери громадських організацій, що мають суспільно важливе значення, зареєстровані та нині активно діють в Україні; володіють англійською мовою на рівні B2 або вище.

Приймання заявок триватиме на сайті NGO Academy Ukraine до 24 квітня 2025 року. Кількість учасників обмежена. Всі витрати, пов’язані з програмою, покриває стипендія. За додатковою інформацією звертайтесь до info@ngoacademy.net або відвідайте сайт.

Додамо, ЕРСТЕ Фундація була заснована в 1819 році, її діяльність сьогодні сфокусована, в тому числі на посиленні ініціатив громадянського суспільства. Фундація пропонує найнеобхідніші знання засновникам соціальних стартапів, проєктів із медіаграмотності, благодійних проєктів тощо.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото hromadske.ua

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