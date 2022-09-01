Ліцей “Гірчичне зерно” випустив перших 5 випускників

Перший в Ужгороді приватний ліцей “Гірчичне зерно” випустив перших своїх 5 випускників. Вони вчилися в ліцеї 2-3 роки, розповів Varosh заступник директора Ференц Мільо. Хтось із них прийшов у 9 класі, хтось у 10.

— Все, що ми могли вкласти в них за цей короткий час, ми зробили, — сказав він. — І для нас перемогою є те, що середній бал національного мультипредметного тесту по всім випускникам становить 153 бали. Це доволі непогано. І хоча ми розраховували на 175 балів, але ми вважаємо, що 153 — це велике досягнення, адже ми навчали цих дітей всього 2 роки… Для виправлення прогалин “радянської” системи освіти 2 роки — це дуже мало. Ускладнили цей процес і коронавірус, і війна, тому ми задоволені.

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Втім, найголовніше для вчителів ліцею є те, що діти за цей час перестали боятися формулювати і відстоювати свою думку, виступати перед публікою, вони критично мислять, вміють аналізувати і навчились вчитися. З словами Ференца Мільо, наразі рано говорити, студентами яких вишів вони стали, бо ж зарахування ще триває, але більшість із них залишаться навчатись в Україні. Випускники обрали УжНУ, Український католицький університет, Львівський університет та університет в Англії.

— Два роки тому ми набрали перший набір 5-класників, і коли вони складуть ЗНО як випускники, то це буде показником, чого ми варті, — сказав заступник директора ліцею. — Але зрештою, для нас головне, щоб дитина розкрилась. Для цього ми працюємо.

Наразі в ліцеї навчається 106 учнів, 30% з них, за словами Ференца Мільо — вимушені переселенці.

Varosh

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