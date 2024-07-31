“Лемківську ватру” запалять на Закарпатті 24 серпня

Традиційний етнографічний фестиваль «Лемківська ватра» проводився на Закарпатті щорічно, починаючи з 2010 року. Цьогоріч, як і минулого року, він пройде у форматі дитячого свята, однак із запаленням ватри.

Востаннє масштабний колоритний фестиваль «Лемківська ватра» відбувся у Зарічові на Перечинщині у 2019 році. Метою фестивалю від моменту його започаткування було збереження та розвиток самобутнього народного мистецтва лемків, їхніх звичаїв та обрядів, а також – популяризація туристично-рекреаційних можливостей краю.

У 2020 році традицію проведення фестивалю перервав ковід, відтак почалася повномасштабна війна.

Минулого року фестиваль трансформували і провели у форматі дитячого свята, розповів у коментарі Varosh голова Перечинської громади Іван Погоріляк. Цьогоріч, аби зібрати думки стосовно продовження заходу у такому форматі, провели опитування серед мешканців громади. За результатами опитування 68% людей висловилися за проведення свята.

«Людей нині часто обурює саме слово «фестиваль», позаяк багато хто вбачає в таких заходах гульки, танці, торгівлю, атракціони і подібне. Ми і так не збиралися проводити захід з цими складовими, але вирішили провести опитування, оголосивши, що це буде саме дитяча «Лемківська ватра» без фестивалю у звичному його розумінні», – пояснив Іван Погоріляк.

З часу заснування фестиваль «Лемківська ватра» щоразу проводився в різних селах лемківських регіонів Закарпаття. Цього року дитяча “Лемківська ватра” пройде у Ворочеві у День Незалежності України 24 серпня.

Програмою свята передбачені дитячі спортивні ігри з мініфутболу та волейболу, виконання лемківських пісень та здійснення лемківських обрядів.

Крім того, відбудеться змагання із приготування лемківських страв, змагатимуться 5 команд із сіл Зарічево, Ворочево, Сімер, Сімерки та з Перечина, розповів Іван Погоріляк.

Також відбудеться символічне запалення ватри, яка є центральним атрибутом лемківського етнічного свята.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ukrainianpeople

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.