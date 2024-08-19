“Леквар перемоги” варитимуть волонтери у Мукачеві

Закарпатський леквар за традиційною технологією варитимуть упродовж усього дня 24 серпня. Долучатися можуть усі охочі.

Як розповів у коментарі Varosh організатор акції, волонтер команди «Мукачівські дрони» Максим Адаменко, цього року акцію проводитимуть вже вчетверте. У 2021 році леквар варили у селі Дерцен, виручені з заходу кошти передали на лікування Павлика Мотички з рідкісним генетичним захворюванням – СМА 1 типу.

Починаючи з 2022 року «Леквар перемоги» щорічно варять з тим, аби залучити кошти для допомоги військових підрозділів, що захищають Україну. Торік під час акції, яку проводили на березі Латориці у Мукачеві, збирали на антидронову рушницю.

«Цього року команда «Мукачівські дрони» проводить акцію у колаборації з рестораном «Порядний ґазда», процес відбуватиметься на подвір’ї закладу. Стартуємо о 7:00 у День незалежності, варити леквар будемо до вечора. Всі бажаючі можуть приходити долучатися і заразом задонатити на ЗСУ. На місці буде волонтерська скринька, також можна буде зробити внесок за QR-кодом», – розповів Максим Адаменко.

Для приготування «Леквару перемоги» заготують близько 100 кілограмів сливи. Перед тим, як братися до варіння леквару, сливу підготують заздалегідь – напередодні очистять від кісточки. Вогонь під казаном, в якому готуватиметься леквар, розпалюватимуть так, як це робили у давнину на селі – за допомогою «гичок»: сухих кукурудзяних качанів.

Ввечері, коли леквар буде зварений, його фасуватимуть по банках і залишать на день охолоджуватися. Опісля банки оздоблять відповідними тематичними наліпками – «Леквар перемоги». 1 банку такого леквару можна буде придбати за 500 гривень, а всі кошти з його реалізації, як і з проведення акції, спрямують на потреби підрозділів бойових дронів, де служать мукачівці.

Минулого року за підсумками акції вдалося виготовити 80 баночок сливового леквару.

«Це така лімітована серія. Торік нам вдалося виручити з продажу «Леквару перемоги» 40 тис. гривень. Замовлення можна зробити заздалегідь, тоді ми «бронюємо» баночку за людиною. Можна замовляти і з інших міст, надішлемо Новою поштою», – сказав Максим Адаменко.

Унікальна традиція приготування леквару на Закарпатті є елементом угорської культури і не має аналогів в Україні. Леквар – це традиційне закарпатське густе сливове повидло без цукру, яке варять у мідних казанах чи тазиках на відкритому вогні понад двадцять годин. У процесі постійного помішування леквару бере участь вся родина.

У 2022 році сливовий леквар внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: фейсбук Максима Адаменка

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