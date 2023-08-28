“Леквар Перемоги” варять на березі Латориці мукачівці

“Леквар Перемоги” почали варити о 8-й ранку на березі Латориці. Записувалися в чергу мішати сливи в казані ще за тиждень, розповів Varosh волонтер Макс Адаменко.

— Ми не продаємо леквар, а даємо баночку за донат — пояснив він. — Виручені гроші ми передамо на антидронову рушницю, на яку саме тепер збирає один наш мукачівець.

Аби безперервно мішати це традиційне густе закарпатське сливове повидло, яке потрібно варити близько доби, люди записувалися в чергу на сторінці Макса у Фейсбуці. Чоловік каже: приходили люди з Харкова, придбали кілька баночок, завтра відішлють Новою Поштою. В чергу ставали всі, хто хотів долучитися до атракції.

У 50-літровий котел вмістилося близько 80 кг чищених слив, які напередодні Макс з дружиною зібрали в фермерському господарстві Шато Паук в селі Пістрялово. Варитимуть сливове повидло попередньо до 21-ї години, але орієнтуватимуться на готовність маси: ложка в готовому лекварі має стояти.

— Будемо варити до якісного результату, — каже Макс.

В разі, якщо вийде 30 літрів щільного леквару, то планують отримати 90-100 250-мл баночок цього традиційного закарпатського сливового повидла.

Varosh,

Фото: Макса Адаменка

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