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“Леквар Перемоги” варять на березі Латориці мукачівці

28 Серпня 2023 123

“Леквар Перемоги” почали варити о 8-й ранку на березі Латориці. Записувалися в чергу мішати сливи в казані ще за тиждень, розповів Varosh волонтер Макс Адаменко.

— Ми не продаємо леквар, а даємо баночку за донат — пояснив він. — Виручені гроші ми передамо на антидронову рушницю, на яку саме тепер збирає один наш мукачівець.

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Аби безперервно мішати це традиційне густе закарпатське сливове повидло, яке потрібно варити близько доби, люди записувалися в чергу на сторінці Макса у Фейсбуці. Чоловік каже: приходили люди з Харкова, придбали кілька баночок, завтра відішлють Новою Поштою. В чергу ставали всі, хто хотів долучитися до атракції.

У 50-літровий котел вмістилося близько 80 кг чищених слив, які напередодні Макс з дружиною зібрали в фермерському господарстві Шато Паук в селі Пістрялово. Варитимуть сливове повидло попередньо до 21-ї години, але орієнтуватимуться на готовність маси: ложка в готовому лекварі має стояти.

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— Будемо варити до якісного результату, — каже Макс.

В разі, якщо вийде 30 літрів щільного леквару, то планують отримати 90-100 250-мл баночок цього традиційного закарпатського сливового повидла.

Varosh,

Фото: Макса Адаменка

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# леквар # мукачево

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