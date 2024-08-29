На противагу минулим вихідним цьоготижневі, останні літні вихідні, до речі, виглядають доволі “лайтово”. Втім сумувати теж не доведеться, буде дозвілля на будь-який смак. На набережній Незалежності в суботу та неділю ввечері розкладуться спортивні майданчики “Активні парки — шлях до Перемоги”. Можна буде потренуватися в 10 видах спорту.

Тож — афіша (пишіть нам у коментарях про події, які ми не проанонсували, доповнимо):

30 серпня (п’ятниця)

Презентація книги для дітей «Як урятуватися з безнадійного острова»

Книгарня “Є”, авторка, письменниця з м.Миколаїв Світлана Аман та видавництво «Навчальна книга — Богдан» запрошують на презентацію захопливої повісті-казки для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку про пригоди сміливого та справедливого кораблика — «Як урятуватися з безнадійного острова».

Початок о 17.00. Запланований прямий ефір у фейсбуці на сторінці Книгарні «Є» Ужгород (пр. Свободи, 40). Вхід вільний. Тел.: (063) 33740051.

31 серпня (субота)

«Шаную воїнів, біжу за Героїв України»

Захід, присвячений Дню пам’яті захисників України, відбудеться одночасно по всій країні.

Учасники можуть обрати дистанцію: 2, 5 або 10 км. Уздовж маршруту будуть розташовані рамки для розпилення води, щоб учасники могли охолодитися, а також пункти гідратації. Кожен учасник пробігатиме дистанцію з іменем Героя на футболці та ділитиметься історією Героя з хештегами #БіжуЗаГероя_2024 та #забіг2024 у соцмережах. Запрошують також до участі у звичайній та скандинавській ходьбі.

Реєстрація розпочнеться о 08:00. Старт забігу о 09:30. Локація: площа Шандора Петефі.

“Про звʼязок та РЕР на війні”

Лекцію на цю тему проводить Центр готовності цивільних Благодійного фонду Сергія Притули. Щодня бачимо в новинах, як наші військові наносять ураження противнику і рятують життя побратимів. Все це відбувається з безпосереднім залученням засобів зв’язку. Як? Ми допоможемо розібратись з цим на нашій навчальній події.

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням, зробити довільний благодійний внесок та дочекатися підтвердження від організаторів.

Місце проведення та інші деталі повідомимо підтвердженим учасникам.

Уроки піцайоло

Супермаркет “Сільпо” проводить з 12-ї до 13-ї години кулінарні майстер-класи. Цієї суботи малечу чекають на майстер-класі Академії Маленьких шефів для приготування піци в супермаркетах на Капушанській та Минайській.

Після завершення кожен юний кулінар отримає сертифікат про їхнє проходження та дивовижний настрій. Реєструйтеся на майстер-класи у своєму магазині «Сільпо» в адміністрації, або телефонуйте на гарячу лінію – 0800301707.

Участь у майстер-класі – 100 грн. Розрахунок на касі «Сільпо» після участі в майстер-класі.

Мотопробіг «Парад націй»

Міжнародний патріотичний мотофестиваль Gold Wing Ukraine – 29 серпня-1 вересня в Ужгородs. Цього року він проходить під гаслом «Разом ми сила». На нього з’їжджаються мототуристи, представники мотоклубів з усього світу.

Усі учасники піднімуть прапори своїх країн на підтримку нашої держави. У межах забігу Gold Wing клуб Україна передасть військовим техніку, дрони та проведе акцію на підтримку Сил оборони.

Основною метою мотофестивалю є висловлення підтримки України європейською спільнотою мототуристів і вперше від початку повномасштабного вторгнення дає можливість зустрітися людям, що протягом всього часу підтримували українців.

Пробіг почнеться на площі Поштовій о 12:15.

Вечір театральної музики

На Сцені просто неба біля Закарпатського музично-драматичного театру театральний оркестр «Яма» виконає ряд композицій. Для Вас співатимуть артистка-вокалістка Катерина Кожевнікова та акторка Діана Вишнева. Проведе Вас у ці магічні вечори акторка Яна Богомолова.

Концерти театральної музики пройдуть також у неділю, 1 вересня на Сцені просто неба. Початок — о 20:00. Квитки в касі театру або за посиланням.

1 вересня (неділя)

«Незалежність, Дух, Братерство і Любов»

Захід проходить у рамках всеукраїнського туру присвяченому Дню Незалежності України містами нашої держави: Харків – Краматорськ – Одеса – Вінниця – Івано-Франківськ – Тернопіль – Ужгород – Львів.

Під час заходу будуть представлені фрагменти фільмів «Три Історії Галичини», «Жінки Майдану» і відео «Моя Історія – Моя Сила», безпосереднє знайомство з режисеркою цих фільмів, громадською діячкою Ольгою Онишко (Україна-США). Розмовлятимемо про роль жінки, як джерела сили в умовах війни, як сили любові у досягнені перемоги, справедливості і гідного миру.

Захід пройде в Закарпатському муздрамтеатрі і почнеться о 16:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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