Лекція про дрони, фортепіанний вечір, забіг: що цікавого буде в Ужгороді 2-4 серпня

Літо впевнено переступило в серпень. Ужгород зустрічає останній місяць літа вихідними, а отже – час планувати дозілля.

На цей раз афіша все ще не надто щедра на події, втім, обирати є із чого. Традиційно зібрали для вас усе в одному місці, аби ви могли обрати цікаве для себе і не витратити вихідні даремно.

2 серпня

Презентація фінансових програм для підвищення енергонезалежності споживачів для представників бізнесу міста

На захід запрошені представники банків, а саме «Ощадбанку», «ПриватБанку», «Укргазбанку», «Сенс Банку» та постачальники альтернативних джерел електроенергії – ТОВ «ПРОСО Енерджі», ТОВ «ЕКО ВОЛЬТ», ТОВ «СОЛАРНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» (СОЛЕНСІ).

Реєстрація за посиланням.

Час: 14:00.

Локація: Ужгородська міська рада (пл. Поштова, 3).

Тренінг з навчання використання продуктів Штучного Інтелекту (ШІ)

Ви багато разів зустрічали в мережі запрошення пройти навчання інструментам ШІ в онлайн-форматі, але все ще не можете зрозуміти, для чого воно конкретно вам – людині, яка не працює в дизайні та ІТ, не пише жартів для коміків та не вважає себе блогером?

Так, саме вам ШІ може допомогти зекономити час та нерви, якщо навчитися ним правильно користуватися.

На тренінгу Лена Арбузна, яка вивчає ці інструменти в м. Ліон (Франція), покаже та навчить користуватися ШІ, щоб деяку рутинну роботу робити швидше та у задоволення.

Лена покаже, які саме програми вона використовує для пошуку ідей, натхнення, для вирішення поточних задач, для створення картинок, текстів, постів, резюме, перевірки текстів на помилки, перекладів на інші мови. Навчить правильно формулювати запит та ще всіляким корисним лайфхакам, щоб користування ШІ було максимально результативним.

Участь у заході — за реєстрацією.

Вхід – вільний донат.

Час: о 18:30.

Локація: вул. Швабська, 68, другий поверх, каб. 205.

Благодійний музичний вечір “Дорогами спогадів і мрій”

Вечір проведе Ілона Барта (фортепіано).

Тепло сімейного затишку, світ фантазій і земних спогадів, ніби навіяних вітрами з минулого століття. Мелодії і ритми з різних країн і часів, бажання заспівати, разом щось дуже душевне, історії, пов’язані з тою музикою — ви проживете цей вечір у вирі чуттєвих ностальгічних пристрастей. Тільки цього вечора у історично цінних стінах, музейному інтер’єрі – для жителів і гостей міста над Ужем.

Час: 20:00.

Локація: кафе-музей “Під замком” (вул. Ольбрахта, 3).

Читання та обговорення книги «Лежебока Ай» Оксани Демченко (видавництво «Кенгуру») та творчий майстер-клас з використанням нетрадиційних матеріалів.

Для дітей 4-10 років та їхніх батьків.



Читання відбудеться у формі казкотерапії, адже історія про лінивця є терапевтичною. Дітки дізнаються як побороти лінь, як стати самостійними та ще й допомогати іншим.



Час: 12.00.

Локація: “Книгарня Є” (проспект Свободи, 40).

3 серпня

Тренінг на тему: «Про дрони у війні. Які вони і що треба знати?»

Основні теми треніну:

– види БПЛА та їхні завдання;

– як виглядає робота оператора;

– основні правила управління;

– яке додаткове обладнання використовується;

– які знання необхідні для роботи з БПЛА:

– як навчитись самому та з чого почати.

Вхід – довільний благодійний внесок на розвиток проекту

Обов’язкова реєстрація за посиланням.

Тривалість: ~2 години.

Час: 14:00.

Локація: організатори повідомляють кожному учаснику, якому підтвердять реєстрацію.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут . А з нас — кавіль!

4 серпня

Благодійний забіг TOP GUN

Бігова спільнота «Іршава – біговий клуб» організовує забіг вулицями міста.

Метою забігів TOP GUN є привернення уваги та гуртування небайдужих та активних людей, якими завжди були бігуни, до потреб військової авіації, а також збір коштів на підтримку підрозділів Повітряних Сил ЗСУ.

Ви можете обрати одних із двох маршрутів :

Дистанція 2,2 км:

Пішохідний міст – площа Євгена Фенцика – вулиця Корзо – набережна Незалежності – Транспортний міст – Київська набережна – Пішохідний міст.

Дистанція 5,8 км:

Пішохідний міст – площа Євгена Фенцика – вулиця Корзо – набережна Незалежності – Боздоський парк – Слов’янська набережна – Київська набережна – фініш Пішохідний міст.

Для тих, хто не зможе бути присутнім фізично – є опція участі онлайн.

Усі зібрані з реєстраційних внесків кошті спрямовуються на підтримку ЗСУ.

Реєстрація тут.

Час: 7:00.

BA3AAR у WHITE HILLS

Маркет українських брендів, благодійний аукціон та лотерея, сезонні квіти та фрукти, гастрономічні корнери та дегустація вин, пізнавальний лекторій та активності, портрети за донат та артпростір, dj-сети та виступ музичного гурту.

Вхід – донат у 200 грн.

Час: 15:00-22:00

Локація: провулок Мисливський, 7.

«Кіно під зорями»

Перегляд фільму Notting Hill

Час: 21:30.

Локація: дворик кав’ярні за адресою вул. І. Чендея, 7а.

Принагідно нагадуємо, що вже наступного тижня, 7 серпня стартує 3-й кінофестиваль «Кіно cусідів», де покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Перегляди відбуватимуться на двох локаціях: просто неба в Ужгородському замку та у Multiplex в ТРЦ Pannonia.

Які фільми покажуть на фестивалі та які заходи відбуватимуться в межах заходу, Varosh писав тут: Стрічки про Воргола та вихідця з Мукачева у Голлівуді: третій фестиваль “Кіно Сусідів” пройде в Ужгороді.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото:

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