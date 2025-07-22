Лавиці, доріжки та сцена для концертів: у Середньому облаштують територію довкола історичного замку

Громадська організація «Краще життя» у партнерстві з муніципалітетом Капушани (Словаччина) та Середнянською селищною радою розпочала реалізацію транскордонного проєкту «Збереження культурної спадщини шляхом реставрації замків Капушани – Середнє».

Як розповів у коментарі Varosh керівник ГО «Краще життя» Володимир Вашко, основною метою проєкту є збереження архітектурної пам’ятки шляхом облагородження прилеглої території, підсилення туристичної привабливості руїн замку.

«Ми вирішили зосередитися саме на фортеці у Середньому, бо це місце для нас особливе. Саме тут зареєстрована наша організація, і я сам родом із Середнього. Тож про замок, його історію і нинішній стан знаю з дитинства», – розповів Володимир Вашко.

Середнянський замок, а точніше його руїни, є пам’яткою архітектури національного значення. Фортеця розташована поблизу траси Київ–Чоп і завжди викликає цікавість у туристів.

Територія навколо об’єкта тривалий час залишалася занедбаною. Володимир Вашко пояснює: замкова ділянка тривалий час не мала власника. Однак цього року її передали у власність селищній раді.

«Тож ми підписали меморандум про співпрацю, разом подали проєкт на грантове фінансування – і виграли його», – розповідає чоловік.

За його словами, проєктом передбачено виключно благоустрій території довкола фортеці, про повноцінну реставрацію не йдеться. Адже відновлення пам’ятки національного значення потребує мільйонних коштів і тривалої й відповідальної процедури підготовки.

Натомість зараз, каже Володимир Вашко, роблять перший крок на шляху до збереження залишків замку: «Ми хочемо зробити територію привабливою та безпечною. Замок перебуває в аварійному стані, тому дуже важливо обмежити до нього доступ, водночас створивши умови для споглядання і фотографування. Туристи мають не пробиратися через зарості, а мати змогу комфортно оглянути пам’ятку».

Впорядкування території, зона для відвідувачів і простір для культурних заходів

У межах благоустрою територію поблизу замку розчистять від чагарників, сміття та самосіву. Відтак тут зведуть огорожу і змонтують дренаж, облаштують санітарні приміщення, систему освітлення та відеонагляду.

У межах проєкту на призамковій ділянці створять зону для відвідувачів – з оглядовим майданчиком, дерев’яними доріжками, лавицями, фотопасткою, дитячим майданчиком та перголою.

Також передбачено спорудження сцени для концертів, облаштування простору для організації заходів та продажу сувенірної продукції.

Проєкт передбачає лише легкі конструкції, без проведення земляних робіт, що дозволяє уникнути обов’язкового залучення археологів.

«Ми вже завершили геодезичну зйомку. Зараз триває розробка детального проєкту благоустрою, який має пройти погодження в обласному управлінні культури, а далі – в Мінкульті. Після цього можна буде розпочинати фізичні роботи. Сподіваємось, що стартуємо вже восени», – додав Володимир Вашко.

У перспективі територію передадуть на баланс комунального підприємства, яке надалі підтримуватиме її в належному стані.

Проєкт із благоустрою території Середнянського замку фінансується в межах Програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021–2027. Його загальний бюджет становить 321 472,34 євро, з них 90% покриває Європейський Союз.

Реалізація триватиме до березня 2027 року.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Lelya Berezhanska

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