“Лавандова гора” ініціювала створення Всеукраїнської спільноти власників лавандових полів

Створення Всеукраїнської спільноти власників лавандових полів ініціювали Юрій та Мирослава Качури, власники фермерського господарства “Лавандова гора” в Перечині. До спільноти запросили всіх власників лавандових господарств по Україні, — розповів Varosh Юрій Качур.

З його слів, наразі в Україні, без урахування територій Криму, є десь 40-50 га лавандових полів. Це поля від 5 соток і до 2-3 гектарів. За приблизними підрахунками подружжя Качурів, це десь 30 господарств. На Закарпатті разом з “Лавандовою горою” діють 3 лавандові ферми.

Юрій Качур пояснив, що спільноту створили також і для того, щоб виходити на ринки збуту за кордоном. Для цього, каже, потрібні об’єми, а 12 га полів “Лавандової гори” не дають достатньої кількості лаванди для продажу за кордон. Попри те, що фермерське господарство останні 3 роки активно продає саджанці лаванди по Україні, фермери постійно цікавляться, чи є перспективи у вирощуванні лаванди.

— Тому ми вирішили для початку створити Всеукраїнську спільноту власників лавандових полів, щоб поступово виходити на міжнародний ринок для налагодження збуту, — пояснив Юрій Качур. — Переважну більшість фермерів лавандових господарств ми знаємо, тому що в них наші саджанці. Ми в Україні перше найбільше лавандове поле. Ми, коли зайшли на ринок, це десь 2016-2017 рік, то одразу почали вирощувати і саджанці. Тоді висадили перші 400 саджанців.

Юрій Качур розповів, що для розвитку справи краще лавандовим господарствам об’єднатися, вони готові допомагати в розвитку меншим фермам з реалізацією та навчати їх догляду за рослиною, мають також зв’язки за кордоном

Також створили вайбер-групу «Лавандові поля України» і менш ніж за тиждень у ній уже є 24 людини з різних господарств.

Varosh

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