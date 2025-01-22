“Лавандова гора” готується до нового сезону: троянди, жасмин і нові зручності для відвідувачів

Початок цвітіння на «Лавандовій горі» має розпочатися на початку літа.

Як розповів у коментарі Varosh власник «Лавандової гори» Юрій Качур, старт цвітіння на господарстві у Перечині очікують у 10-их числах червня. Однак враховуючи те, що торік сезон цвітіння через теплу погоду розпочався майже на 3 тижні раніше, часові рамки можуть зміститися і цьогоріч.

Окрім квітучої лаванди, відвідувачі зможуть також полюбуватися цвітінням троянд та жасмину. Під вирощування троянд на господарстві відведено 2 га. Торік власники «Лавандової гори» досадили й кущі жасмину, який тепер росте на площі пів гектара. Ну і, звісно, «зірка» об’єкту – лаванда – займає 10 га господарства.

«Першою починає цвісти троянда, за нею завітає жасмин і вже потім лаванда. Її цвітіння триває приблизно 25-30 днів, найінтенсивніше – приблизно в середині сезону цвітіння. Якщо лаванда зацвіте згідно із прогнозами 10 червня, найкращого кольору й аромату вона набуде десь за 10-15 днів потому», – сказав Юрій Качур.

Для більшого комфорту відвідувачів цього року на господарстві доробляють стоянку, розраховану на 120 автівок. Також на території облаштували повноцінну сучасну вбиральню.

Традиційно на території господарства відвідувачі зможуть навідатися до крафтової крамниці із продукцією, виготовленою з додаванням лаванди, жасмину та троянди. З новинок Юрій Качур анонсував чай із жасмину, зібраного на господарстві, а також деякі позиції з косметики з жасмином.

«Вся продукція, яка в нас є, виготовлена із нашої сировини. Наголошу, і ми завжди про це говоримо, адже це важливо, що наша продукція – органічна й екологічна. У догляді за господарством ми не застосовуємо жодної хімії – гербіцидів, пестицидів і такого іншого», – сказав Юрій Качур.

За його словами, на підприємстві минулого року також підготували під висадку додаткову земельну ділянку. Якщо все складеться добре, то її засадять ще цьогоріч навесні. Однак що саме тут висадять — наразі господарі зберігають інтригу.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Янош Немеш, УНІАН

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