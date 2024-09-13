Лауреати премії ім. П. Скунця Сергій Денисенко та Іванна Когутич-Гаврош передали грошові винагороди на ЗСУ

Кошти передали письменнику, волонтеру Андрію Любці. В Ужгороді нагородили цьогорічних лауреатів міської премії в галузі літератури і краєзнавства ім. Петра Скунця. Нагородження вібулося на загальноміському Віче з нагоди 1131-ї річниці Ужгорода. Як повідомляв Varosh, переможцями премії цього року стали Дмитро Кешеля, Іванна Когутич-Гаврош та Сергій Денисенко. Дмитро Кещеля став лауреатом премії у номінації “Художня література” за книгу «Доживемо до зеленої травички». Книга «Доживемо до зеленої травички» є своєрідним продовженням відомого роману автора «Родаки». Це збірка закарпатських історій, що переповідалися з покоління в покоління. Позаяк Дмитро Кешеля не зміг бути присутнім на церемної нагородження, нагороду передали заступнику голови Закарпатського осередку Національної спілки письменників України Василю Густі, повідомляє Ужгородська міська рада.

У номінації «Краєзнавча література» нагороду вручили Іванні Когутич-Гаврош за книгу «Петро Скунць у колі сучасників». Пані Іванна є упорядницею видання, вихід якого ініціювала Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека з нагоди ювілею відомого українського поета, публіциста, громадського діяча, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка. На 460 сторінках зібрано статті та інтерв’ю з Петром Скунцем, нариси та спогади про нього, фотографії, бібліографія останніх років.

У номінації «Альбомне видання» премію отримав Сергій Денисенко за фотоальбом «Ужгород: колись і нині». Згадана книга-фотоальбом «Ужгород колись і нині» є продовженням народного фотоальбому «Ужгород», який побачив світ у 2017 році.вийшов друком у видавництві «Рік-У». У виданні зібрані й систематизовані за розділами світлини Ужгорода, яким він був колись, та яким є зараз.

Іванна Когутич-Гаврош та Сергій Денисенко грошові винагороди за отримані премії передали волонтеру та письменнику Андрію Любці, який займається пошуком та закупівлею атівок для ЗСУ.