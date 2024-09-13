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Лауреати премії ім. П. Скунця Сергій Денисенко та Іванна Когутич-Гаврош передали грошові винагороди на ЗСУ

13 Вересня 2024 5

Кошти передали письменнику, волонтеру Андрію Любці.

В Ужгороді нагородили цьогорічних лауреатів міської премії в галузі літератури і краєзнавства ім. Петра Скунця. Нагородження вібулося на загальноміському Віче з нагоди 1131-ї річниці Ужгорода.

Як повідомляв Varosh, переможцями премії цього року стали Дмитро Кешеля, Іванна Когутич-Гаврош та Сергій Денисенко.

Дмитро Кещеля став лауреатом премії у номінації “Художня література” за книгу «Доживемо до зеленої травички». Книга «Доживемо до зеленої травички» є своєрідним продовженням відомого роману автора «Родаки».  Це збірка закарпатських історій, що переповідалися з покоління в покоління. Позаяк Дмитро Кешеля не зміг бути присутнім на церемної нагородження, нагороду передали заступнику голови Закарпатського осередку Національної спілки письменників України Василю Густі, повідомляє Ужгородська міська рада.

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Нагороду для Дмитра Кешелі передали Василю Густі

У номінації «Краєзнавча література» нагороду вручили Іванні Когутич-Гаврош за книгу «Петро Скунць у колі сучасників». Пані Іванна є упорядницею видання, вихід якого ініціювала Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека з нагоди ювілею відомого українського поета, публіциста, громадського діяча, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка. На 460 сторінках зібрано статті та інтерв’ю з Петром Скунцем, нариси та спогади про нього, фотографії, бібліографія останніх років.
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Лауреатка премії ім. П. Скунця Іванна Когутич-Гаврош

У номінації «Альбомне видання» премію отримав Сергій Денисенко за фотоальбом «Ужгород: колись і нині». Згадана книга-фотоальбом «Ужгород колись і нині» є продовженням народного фотоальбому «Ужгород», який побачив світ у 2017 році.вийшов друком у видавництві «Рік-У». У виданні зібрані й систематизовані за розділами світлини Ужгорода, яким він був колись, та яким є зараз.
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Лауреат премії ім. П. Скунця Сергій Денисенко

Іванна Когутич-Гаврош та Сергій Денисенко грошові винагороди за отримані премії передали волонтеру та письменнику Андрію Любці, який займається пошуком та закупівлею атівок для ЗСУ.

Нагадаємо, премія імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства призначається із 2017 року. Цьогоріч нагорода становить 30 000 гривень кожному переможцю.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Ужгородської міської ради у Фейсбуці

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