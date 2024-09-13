Лауреати премії ім. П. Скунця Сергій Денисенко та Іванна Когутич-Гаврош передали грошові винагороди на ЗСУ

Кошти передали письменнику, волонтеру Андрію Любці.
В Ужгороді нагородили цьогорічних лауреатів міської премії в галузі літератури і краєзнавства ім. Петра Скунця. Нагородження вібулося на загальноміському Віче з нагоди 1131-ї річниці Ужгорода.
Як повідомляв Varosh, переможцями премії цього року стали Дмитро Кешеля, Іванна Когутич-Гаврош та Сергій Денисенко.
Дмитро Кещеля став лауреатом премії у номінації “Художня література” за книгу «Доживемо до зеленої травички». Книга «Доживемо до зеленої травички» є своєрідним продовженням відомого роману автора «Родаки». Це збірка закарпатських історій, що переповідалися з покоління в покоління. Позаяк Дмитро Кешеля не зміг бути присутнім на церемної нагородження, нагороду передали заступнику голови Закарпатського осередку Національної спілки письменників України Василю Густі, повідомляє Ужгородська міська рада.
Нагороду для Дмитра Кешелі передали Василю Густі
У номінації «Краєзнавча література» нагороду вручили Іванні Когутич-Гаврош за книгу «Петро Скунць у колі сучасників». Пані Іванна є упорядницею видання, вихід якого ініціювала Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека з нагоди ювілею відомого українського поета, публіциста, громадського діяча, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка. На 460 сторінках зібрано статті та інтерв’ю з Петром Скунцем, нариси та спогади про нього, фотографії, бібліографія останніх років.
Лауреатка премії ім. П. Скунця Іванна Когутич-Гаврош
У номінації «Альбомне видання» премію отримав Сергій Денисенко за фотоальбом «Ужгород: колись і нині». Згадана книга-фотоальбом «Ужгород колись і нині» є продовженням народного фотоальбому «Ужгород», який побачив світ у 2017 році.вийшов друком у видавництві «Рік-У». У виданні зібрані й систематизовані за розділами світлини Ужгорода, яким він був колись, та яким є зараз.
Лауреат премії ім. П. Скунця Сергій Денисенко
Іванна Когутич-Гаврош та Сергій Денисенко грошові винагороди за отримані премії передали волонтеру та письменнику Андрію Любці, який займається пошуком та закупівлею атівок для ЗСУ.
Нагадаємо, премія імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства призначається із 2017 року. Цьогоріч нагорода становить 30 000 гривень кожному переможцю.
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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото зі сторінки Ужгородської міської ради у Фейсбуці
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