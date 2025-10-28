Facebook
Новини

Лауреатів конкурсів “Мистецтво книги” та “Майбутній ілюстратор” відзначили в Ужгороді. Хто став переможцями

28 Жовтня 2025

У День української писемності та мови в Ужгороді підбили підсумки двох обласних конкурсів для видавців і дітей – “Мистецтво книги” та “Майбутній ілюстратор книги”. Конкурси відбувалися у межах фестивалю “Книга-фест 2025”.

572767603 1133776755593540 6907192320378006283 N

Церемонія нагородження

Підсумки конкурсу “Мистецтво книги”

У конкурсі “Мистецтво книги” цьогоріч за перемогу у 12 номінаціях змагалися 27 видань. Їх на конкурс представили 9 українських видавництв. Серед них – закарпатські “Карпати”, “Рік-У”, “Патент”, “TIMPANI”, “ТОВ Ребрик А.І.”, “Varvar Publishing”, релоковане видавництво “Сафран”, а також тернопільське “Богдан і київське “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”.

Гран-прі конкурсу отримало видання “Горянська Ротонда” Михайла Приймича, яке вийшло у видавництві “Карпати”.

572791921 1133777495593466 2511179289658011040 N

Гран-прі конкурсу отримало видання “Горянська Ротонда”

Переможцями у номінаціях за результатами оцінювання стали:

Підсумки конкурсу Майбутній ілюстратор книги

Також під час зустрічі нагородили переможців дитячого конкурсу Майбутній ілюстратор книги. Перший його етап проходив на базі ПАДІЮНу, після чого 9 найкращих робіт представили на фестивалі Книга-фесті 2025.

Гран-прі конкурсу отримала Яна Лобода, яка створила малюнок “Мудра сова” за мотивами циклу Василя Симоненка “Заячий дріб”.

книга_фест

Переможці конкурсу:

1 місце — Анастасія Вороніна, малюнок “Равликова мрія“;

2 місце — Діана Афтанас, малюнок Легінь, що повернув людям сонце, місяць і зорі;

3 місце — Мілана Кочан, малюнок “Хто живе у рукавичці?”.

Також під час церемонії заступник голови Закарпатської ОВА Юрій Гузинець вручив почесну грамоту голови ОВА Всеукраїнському державному багатопрофільному видавництву “Карпати”, яке відзначає 80-річчя з дня заснування.

Тетяна Клим-Кашуба
Фото: Фейсбук-сторінка Закарпатської ОВА

