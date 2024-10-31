Лабіринт медіаграмотності завітає до Ужгорода

Із 2 листопада в Ужгороді працюватиме Лабіринт медіаграмотності «НЕ ВІРРР – ПЕРЕВІРР» – перший та єдиний в Україні проєкт такого формату, який допомагає українцям та українкам підняти рівень стійкості до дезінформації та пропаганди, що є надважливою навичкою в умовах повномасштабної війни.

Лабіринт можна буде відвідати щодня з 2 до 10 листопада 2024 року на Поштовій площі (біля Міської Ради), розклад роботи: з 11.00 до 20.00 год. Вхід для всіх відвідувачів та відвідувачок безкоштовний.

Лабіринт медіаграмотності “НЕ ВІРРР – ПЕРЕВІРРР” створено в межах програми USAID «Мріємо та діємо», що виконується IREX. Лабіринт – це мобільна конструкція 10*10 кв.м., яка складається з 12 кімнат, кожна з яких присвячена одній з тем медіаграмотності. Інформаційний шум, клікбейт, маніпуляції, пропаганда, тролі та боти, стереотипи та популізм – всі ці речі постійно втручаються в життя українців. Тож інформаційна та медійна грамотність вже давно не модний тренд, а важлива навичка ХХІ століття, яку потрібно опанувати і молоді, і дорослим.

Саме тому Лабіринт побудовано в інтерактивному форматі. Мандруючи кімнатами, учасники та учасниці дізнаються, що середній час, який людина проводить у соціальних мережах за все своє життя, становить 6 років та 8 місяців. За цей час можна: 32 рази злітати на місяць і назад, 32 рази піднятися на Еверест або ж 93 000 рази вигуляти свого собаку. Окрім цього, відвідувачі зможуть:

навчитися орієнтуватися в потоці інформації і мислити критично;

дізнатись, як розрізняти факти та судження;

навчитися протидіяти маніпуляціям та пропаганді;

виявляти ботів та тролів, щоб не вестися на їхні провокації;

розібратися, як працюють алгоритми соціальних мереж.

У разі оголошення повітряної тривоги під час проведення події, відвідування Лабіринту призупиняється, а всі присутні мають прямувати в найближче укриття «Совине гніздо», вул. Ф. Ракоці, 2.

Лабіринт медіаграмотності “НЕ ВІРРР – ПЕРЕВІРРР” створено в рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX. В Ужгороді Лабіринт медіаграмотності “НЕ ВІРРР – ПЕРЕВІРРР” проходитиме з ініціативи ІТ-кластера Закарпаття та за підтримки Ужгородської міської ради.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані організаторами

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