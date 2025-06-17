Київ пережив черговий масований обстріл: відомо про 14 загиблих

Вночі 17 червня Київ та ряд українських міст пережили масований ракетний обстріл. У столиці внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей, кількість постраждалих зросла до 114 людей, повідомили в КМВА. З них 68 шпиталізовані.

27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем, — повідомляють у ДСНС. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури. За даними глави КМВА Тимура Ткаченка, росіяни обстріляли Київ 175 дронами, понад 14 крилатими та щонайменше 2 балістичними ракетами.

«Характер пошкоджень — прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами — від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом», — написав він.

Загалом, уночі окупанти запустили по Україні понад 440 дронів і 32 ракети, — написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у Telegram. Нічний обстріл Києва він назвав одним із найбільш страшних. Окрім столиці, ворог атакував Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину. 1 людина загинула, 10 поранено в Одесі, по 1 людині постраждало у Київській та Чернігівській областях, кажуть у ДСНС.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ДСНС Києва

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