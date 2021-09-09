Курс «Дефіле» для здоров’я та краси: в Ужгороді проведуть навчання для жінок

У вересні в місті стартує навчальний курс, який складатиметься із восьми занять та буде присвячений ході. Зокрема тому, як вона впливає на здоров’я та як зробити так, аби цей вплив був лише позитивний.

– Чому я вирішила створити цей курс? За останні кілька років я отримала чимало запитів від жінок різного віку про те, чи можу я їх навчити правильно ходити на підборах, тримати поставу, граціозно рухатися та й взагалі, як відчувати себе впевнено, коли ти розумієш, що йдеш на велику подію, де до тебе буде прикуто багато поглядів, а ти не дуже впевнено себе почуваєш в сукні чи у вишуканому взутті. Це стало першим поштовхом. Другий – це бажання донести жінкам інформацію про те, що правильна хода – це не тільки про красу, а й про здоров’я. Коли ми маємо правильну поставу, ходу, то наші органи не зазнають деформування та зайвого тиску, не розвивається біль в суглобах, вага тіла рівномірно розподіляється і не спричиняє з роками хвороб, пов’язаних зі спиною та загалом опорно-руховим апаратом, – каже авторка курсу Вікторія Німець.

Це курс для кожної жінки, яка відчуває потребу в покращенні власної ходи. Від 15 років і до безкінечності.

– У групі працюватимуть не більше 10 учениць, що дозволить приділити увагу кожній та провести справді індивідуальне навчання. Щодо програми, то це буде як теоретична частина, так і практична. Говоритимемо про правильну постановку стопи, поставу, рухи, положення голови, рук, погляд, про те, як хода впливає на наше здоров’я. Працюватимемо над відчуттям ритму, розберемо всі 8 етапів кроку, походимо на підборах і без. Розберемо, як наш внутрішній світ та стан відображаються на нашій ході. Мистецтво дефіле позбавляє скутості та комплексів, робить крок ефектним та впевненим. Правильна постановка ніг, рівна спина, високо піднята голова і контроль над своїми рухами – запорука впевненої та здорової ходи, – розповідає Вікторія.

Викладачка курсу: Закінчила модельну школу в 11 років. Після цього почала брати участь у конкурсах краси та різноманітних показах. Тричі представляла Україну на всесвітніх конкурсах краси.

Місце проведення: фінтес-центр «Гармонія» (Минай). Заняття проходитимуть у спеціальній танцювальній залі, оснащеній усім необхідним для ефективного навчання.

Varosh

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