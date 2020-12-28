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Купують зустріч і за 4 тисячі гривень: На Закарпатті триває аукціон “Купи зустріч – подаруй дитині свято”

28 Грудня 2020 2

На Закарпатті триває доброчинна акція “Купи зустріч – подаруй дитині свято”. Суть така: у фейсбуці та інстаграмі є сторінки, де можна купити зустріч із цікавою людиною, а також запропонувати себе як “лот”. Учасники роблять ставки і хто запропонує найбільше – отримає зустріч, а гроші будуть спрямовані через благодійний фонд “Подаруй дитині свято” на потреби діток.  Хочете приєднатися? Тоді перегляньте цей матеріал і беріть участь, адже акціон триває до 23 січня.

Акціон у фейсбуці відбувається на цій сторінці, а в інстаграмі тут.

Уже назбиралося чимало лотів, а ставки збільшуються навіть до 4 тисяч гривень за зустріч. Ось що пише у фейсбуці один із організаторів акції Роман Півкач. Далі – пряма мова.

— Чи можна назвати трохи запізнілий аукціон  “витриманим”? Сьогодні (27 грудня) – рівно тиждень, як стартував цьогорічний благодійний аукціон “Купи зустріч – подаруй дитині свято!”.  І, спостерігаючи за перебігом, можемо робити висновки, що вам смакує, дорогі учасники.

Кілька цифр:
Понад 500 учасників за останні 7 днів виявили бажання “продатися” з благодійною метою у двох соцмережах (356 – у фейсбуці та 180 – в інстаграмі).
Суми ставок “покупців” також чималі – за зустріч із 46 “Лотами” станом на сьогодні пропонують понад 1000 гривень, при чому, деякі вже “коштують” більш 2, 3 і навіть 4 тисяч гривень.
Окрім того, збільшилася аудиторія наших сторінок у соцмережах, а це означає, що іще більше добрих людей розділяють наші ідеї та наміри. Зокрема, протягом тижня до групи в мережі Фейсбук долучилося понад 1,5 тис. осіб.

«Дякуємо Вам за участь, довіру та щирі наміри! Разом зможемо набагато більше! Адже добрим бути так просто!», – каже Роман.

Аукціон триває до 23 січня 2021 року.

Varosh

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# благодійність # Купи зустріч

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