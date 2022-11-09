Купон на 1000 доларів він Meta можуть отримати українські підприємці. Як це зробити

Команда Мінцифри та Дія.Бізнес у співпраці з Meta запустили програму підтримки українського малого та середнього бізнесу, даруючи підприємцям рекламний купон у розмірі 1000 доларів. Про це повідомив Михайло Федоров, віце-прем’єр міністр, міністр цифрової трансформації, на своїй сторінці в мережі Facebook.

“Потужний малий і середній бізнес — основа економіки успішної країни. Допомога від Meta дозволить українським підприємцям залучити нових клієнтів, масштабувати власні проєкти та підтримати українську економіку”, — пише міністр.

У Дія.Бізнес додають: наразі інструмент працює і перші підприємці вже отримали купони для рекламних кампаній. В Дія.Бізнес в Ужгороді запускають консультативну підтримку для власників переміщених підприємств “Якщо система повідомляє вам, що ви не можете взяти участь у програмі, це може бути спричинено кількома факторами. Щоб отримати рекламні купони, перевірте, чи відповідає ваш акаунт критеріям”, — кажуть у Дія.Бізнес. Щоб взяти участь, потрібно мати зареєстроване в Україні підприємство, керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис. Більше деталей про програму і процес подання заявки — за посиланням: https://bit.ly/3NS62R0

Щоб отримати рекламний купон від Meta

Кандидати мають бути українськими підприємствами, що розташовані в Україні (за винятком підсанкційних регіонів, на які поширюються санкції США, зокрема Донецької та Луганської областей, а також АР Крим).

Кандидати мають керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис.

Урядові або державні компанії не можуть брати участь у цій програмі.

Varosh Фото: Дія.Бізнес