Купон на 1000 доларів він Meta можуть отримати українські підприємці. Як це зробити

Команда Мінцифри та Дія.Бізнес у співпраці з Meta запустили програму підтримки українського малого та середнього бізнесу, даруючи підприємцям рекламний купон у розмірі 1000 доларів. Про це повідомив Михайло Федоров, віце-прем’єр міністр, міністр цифрової трансформації, на своїй сторінці в мережі Facebook.
“Потужний малий і середній бізнес — основа економіки успішної країни. Допомога від Meta дозволить українським підприємцям залучити нових клієнтів, масштабувати власні проєкти та підтримати українську економіку”, — пише міністр.
У Дія.Бізнес додають: наразі інструмент працює і перші підприємці вже отримали купони для рекламних кампаній.
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“Якщо система повідомляє вам, що ви не можете взяти участь у програмі, це може бути спричинено кількома факторами. Щоб отримати рекламні купони, перевірте, чи відповідає ваш акаунт критеріям”, — кажуть у Дія.Бізнес.
Щоб взяти участь, потрібно мати зареєстроване в Україні підприємство, керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook і мати дійсний рекламний обліковий запис. Більше деталей про програму і процес подання заявки — за посиланням: https://bit.ly/3NS62R0
Щоб отримати рекламний купон від Meta
Varosh
Фото: Дія.Бізнес
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