“Купала Фест” та День народження музею: афіша подій в Ужгороді 20-22 червня

Ужгород потрохи відходить від потужного Фестивалю сучасної духовної музики та готується пірнути у вихідні. Найближчим трьом дням настрій задаватимуть дві події — “Купала Фест” та 80-річчя Закарпатського Краєзнавчого музею ім.Т.Легоцького.

Якщо набридло місто, можна взяти участь у вже традиційному забігу посеред квітучої лаванди на “Лавандвій горі” — Lavanda Run.

А ми знову до Ужгорода — якщо ми не згадали про якусь подію, що відбудеться в ці дні — пишіть у коментарях. Ми одразу доповнимо афішу.

13 подій літа в Ужгороді, що обіцяють нові емоції та враження

20 червня (п’ятниця)

Монетизація Facebook

Про це та інші нестандартні способи заробітку говоритимуть на зустрічі в Жіночому клубі “Натхненна”. Своїм досвідом поділиться Мирослава Фанта.

“Я розповідатиму про те, як вийшла на заробіток у Facebook: чесно, без прикрас, з факапами й висновками. А головне — буде практика! Разом перевіримо, чи ваша сторінка відповідає вимогам для монетизації. І, якщо все гаразд, — підключимо вже під час зустрічі”, — обіцяє вона.

Початок о 18:30 в Ужгороді за адресою: вул.Швабська, 68 (каб.205).

21 червня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Вистава для дітей “Дід Кузьма та юрба”

До театру ляльок “Бавка” запрошують малечу на виставу “Дід Кузьма та юрба”. Початок вистав – 11:00 та 13:00.

“Купала Фест”

На пл. Театральній, пл. Фенцика та на Ботанічній набережній (під філармонією) ужгородців запрошують на “Купала Фест”-2025. “Це не просто фестиваль — це живий обряд, що поєднує: славу предків, силу природи і серце кожного, хто вірить у світло”, кажуть організатори в “Уж Ярмарок”.

У програмі фесту: обрядове плетіння вінків та запускання їх на воду; кульмінація – спалення опудала Купала та стрибки через вогонь очищення; концертна програма; ярмарок крафтових майстрів; фудкорти, фотозона, святкові дійства, ростові ляльки, дитячі майстер-класи, аквагрим.

Мета — благодійна: 300 000 грн на пікап для 128-ї бригади. Початок о 10:00.

“Фортеця духу”

Щосуботи та неділі з 10:00 до 18:00 двері Ужгородського замку відчинені для всіх, хто прагне сили, єдності та внутрішнього зростання. “Фортеця духу” — це простір для ветеранів, їхніх родин та всіх небайдужих. Тут тренують тіло, гартують дух і будують спільноту, що не здається.

Приходьте зарядитись енергією, підтримати одне одного та долучитись до живої історії незламності!

Вистава “Гра в правду”

Троє чоловіків – Жиль, Паскаль та Фабріс – разом проводять вечір за келихом міцного, обговорюючи злободенні теми: батьківство, стосунки, гроші, кар’єра. Це простий вечір студентських друзів, у який раптом вривається вона – любов всього університету – Марго. Вона змінює хід гри, розхитуючи їхні струни душі.

Початок — о 19:00.

22 червня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

“Стійкий олов’яний солдатик”

“Бавка” запрошує маленьких глядачів на виставу за п’єсою Андерсена “Стійкий олов’яний солдатик”. Це класична історія казки Ганса Крістіана Андерсена про відданість, любов і силу духу. Вона також показує, що навіть звичайні речі можуть мати велике значення і що справжня любов може вижити в будь-яких обставинах.

Початок вистав – 11:00 та 13:00.

“Чарлі і шоколадна фабрика”

Зворушлива історія про хлопчика Чарлі, який, попри злиденне життя, не втрачає віри в диво. Золотий квиток дарує йому шанс опинитися на неймовірній фабриці Віллі Вонки — у світі солодощів, фантазії та несподіваних життєвих уроків. Бо фантазія народжується там, де живе добро. А все, що потрібно — це віра в диво.

Початок вистави в муздрамтеатрі — о 12:00.

Вистава “Жменяки”

На виставу “Жменяки”, наймасовішу нашого театру, з оновленим акторським складом запрошують актори Закарпатського музично-драматичного. Вперше у ролі Михайла виступить Андрій Павлюк, Олени — Маргарита Савенко, Юрка — Олег Свіщов, Степана — Володимир Цимбалій, Ганьки — Діана Вишнева та Марії — Тетяна Міхалко.

Вистава про вічну боротьбу моральних і матеріальних цінностей. Створена за реальними подіями з роману класика закарпатської літератури Михайла Томчанія.

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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