Листівки “Смак Ужгорода” презентував кухар-аматор Борис Чернявський

Бограч, закарпатська поливка, рокот крумплі, банош, сегединський гуляш з кнедлями, кремзлики, лечо, лангош, палачінти та гомбовці — листівки “Смак Ужгорода” з цими рецептами презентував Борис Чернявський, громадський активіст, керівник «Європейської школи» та ідейник проєкту «KARPATOMANIA».

Проєкт із 10 кулінарними листівками переміг торік у конкурсі від Ужгородської міськради “Цікава ідея — успішна громада”, — розповів Varosh чоловік, який сам себе називає кухарем-аматором зі стажем.

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— Наша KARPATOMANIA — це поїздки з дитячими таборами: ми їздимо в гори, готуємо і куштуємо локальні страви, — каже Борис Чернявський. — Я готую для великої кількості людей і ми смакуємо от саме такі локальні страви. Тому і виникла ідея створити такі кулінарні картки. Фішка — це туристична складова: ці картки стануть гарним подарунком на згадку про наше місто.

Сам родом із Галичини, чоловік каже, що саме ці 10 страв відкрили для нього в дитинстві Ужгород. Зараз саме їх він часто готує для своєї сім’ї.

В наборі — дві листівки-бонуси

Крім рецептів до набору входять ще картки. Перша — зі словничком закарпатських кулінарних та довколакулінарних слів, друга — з музичними рекомендаціями автора.

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— Це плейлист закарпатських, ужгородських гуртів, які так само формували смак музики в мене. Під ці треки можна готувати веселіше, цікавіше. Так само, є невеличка карта закладів, які, на мою думку, вже десятиліття формують гастрономічну складову Ужгорода.

Борис Чернявський, який водночас зробив і дизайн листівок, каже: набір незабаром, ймовірно, буде додруковуватися. Наразі накладом вийшло 1000 примірників. Придбати листівки можна в “Русі підтримки закарпатських військових”, в артпросторі “Ліс” та крамничках туристичного спрямування.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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