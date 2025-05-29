Ми з афішею підійшли до літа, шановні! І насичені подіями вихідні цього разу — не тільки до Дня захисту дітей, крім концертів та вистав сезон відкриють велосипедисти з Big Sity Ride, а ще можна долучитися до групи і піднятися на полонину Руну, поки там ще не встановили вітряки…

Вітряки на Руній: екоінспекція отримала дозвіл на проведення позапланової перевірки

Детально події до Дня захисту дітей по Закарпаттю знайдете за посиланням, а ми перейдемо безпосередньо до подій впродовж трьох днів в Ужгороді. Пишіть нам, якщо ми про щось цікаве не згадали — доповнимо!

30 травня (п’ятниця)

«День сов в Ужгородському замку»

В Закарпатському Краєзнавчому музеї ім.Т.Легоцького з 10:30 до 16:00 пройде тематичний захід «День сов в Ужгородському замку»:

– 10:30 – знайомство з совами в експозиції «Природа Закарпаття»;

– 11:30 – квест «Загадкові й таємничі сови» (за попередньою реєстрацією);

– 14:00 – майстерка з виготовлення сов із картону;

– 15:15 – екскурсія виставкою «Сови й совенята».

10 років «Дизель Шоу»

До ювілейного туру команда підготувала особливу програму. На концертах ви побачите найкращі номери, написані ексклюзивно до ювілею. Частину коштів традиційно передадуть до Благодійної організації «Дизель Фонд», яка опікується підтримкою Збройних сил України.

Початок концерту в Закарпатському муздрамтеатрі — о 19:00.

Вистава «Same Time, Next Year»

П’єса «Same time, next year» («Наступного року в цей же час») американського драматурга та сценариста Бернарда Слейда, володаря премії «Оскар», — класика сучасної драматургії. Це щемка, зворушлива історія про стосунки між двома людьми, які бачаться лише раз на рік — у тому самому місці, в той самий час.

Початок о 19:00.

31 травня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Вистава для дітей “Хома та щука”

Сюжет казки „По щучому велінню” загальновідомий. В веселій, дохідливій для малечі формі закарпатські лялькарі своєю постановкою хочуть довести, що ніякими чарами неможливо примусити сміятися або закохатися. Багато що може відбутися „по щучому велінню”, однак найголовніші у світі чари добра і любові створюються саме людиною.

Початок вистави в театрі ляльок “Бавка” — об 11:00 та 13:00.

Весняна толока 7.0

“Активна громада” та “Міські дерева. Ужгород” запрошують небайдужих на чергову суботню толоку на старовинному цвинтарі на Капушанській. Тут з 10:30 до 15:30 ви можете доєднатися до команди небайдужих містян у будь-який момент і на стільки часу, скільки маєте — кожна година вашої допомоги важлива. З собою варто взяти рукавички (прогумовані), щільний закритий одяг та взуття, головний убір, засіб від кліщів — обов’язково! Також знадобляться садові інструменти: секатори, граблі, тримери, вили, сміттєві пакети, ну і перекус та воду.

“Наша спільна мета — показати не тільки словами, а і діями, що громаді міста важливо не втратити той Ужгород, який ми знаємо і любимо”, — кажуть у команді.

Безкоштовно перевірити родимки

Безкоштовно перевірити родимки можна буде на площі Театральній з 10:00 до 18:00. Фахівці клініки InterFamily проведуть фахову перевірку родимок; нададуть поради щодо подальших дій; допоможуть вам подбати про власне здоров’я шкіри.

Cash-Flow

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує охочих на трансформаційну гру Cash Flow — симуляцію реального життя, створену Робертом Кіосакі, автором бестселера «Багатий тато, бідний тато».

Тривалість — від трьох годин, з перервою. Вартість: 450 грн. Початок о 12:00 (вул. Швабська, 68, каб. 205)

Реєстрація за номером 098-448-07-67.

“Your English Place” — кав’ярня, де навчають англійській

В Ужгороді відкривають перший в місті English Cafe Club, де можна не тільки скуштувати гарячі та прохолодні напої, а й отримати новий досвід вивчення англійської. У просторі проводитимуться розмовні клуби та індивідуальні заняття (за попереднім записом), а також на кожному столику є матеріали для самостійного вивчення.

Адреса: вул.Лінтура, 15.

The Room Fest в Амфітеатрі

Легендарні вечірки The Room перетворюються на The Room Fest! А сцена Амфітеатру — на інтерактивний танцмайданчик! Просто неба! “Уяви Себе та декілька тисяч друзів, що рухаються в такт музиці! Повністю благодійно”, — кажуть організатори в Alive Art.

Особливим гостем фестивалю стане ENLEO – популярний артист, який здобув визнання завдяки чуттєвому виконанню української версії всесвітньо відомої композиції Another Love («Інша любов») Тома Оделла. Дебютний трек співака «чорнеморе» вже став символом надії, незламності та любові до рідного міста виконавця – Маріуполя. На The Room Fest ENLEO виступить у супроводі повного лайв-сету.

Початок о 15:00.

Концерт Ніно Катамадзе

Закарпатський музично-драматичний театр чекає гостей на виступ неповторної Ніно Катамадзе. Ніно — це музика та енергетика, що змушує забути про все навколо. Її композиції — це поєднання джазу, національних мотивів та справжньої весняної гармонії. Самобутність її музичного таланту важко не помітити.

Концерт відбудеться за підтримки благодійного фонду Heavy Metal Volunteers, який збирає гроші на допомогу ЗСУ.

Початок о 19:00.

Вистава “Той, що відчиняє двері”

Історія, в якій волею обставин дві жінки опиняються в морзі. За зачиненими дверима. Чорна комедія за п’єсою Неди Неждани змусить Вас відчувати найрізноманітніший спектр емоцій. Вистава, у якій крізь сміх ловиш себе на думках про важливе і потаємне.

На виставу в музично-драматичному театрі чекають глядачів на 19:00.

1 червня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Вистава для дітей «Фабрика ниток»

Виставу поставила головна режисерка Львівського академічного обласного театру ляльок Яна Титаренко за п’єсою сучасної письменниці Лесі Кічури. В основі – захоплива та повчальна історія про красиву і примхливу білу нитку та неякісно пофарбовану чорну, яка, однак, стала улюбленицею майстра, адже повсякчас долучалася до створення корисних речей і допомагала людям.

Вистави об 11:00 та 13:00.

“Пригоди Сливочки”у “Бавці”

Це сьома прем’єра сезону – «Пригоди Сливочки». У театрі люблять дитячі посмішки, а як подбати про їхнє здоров’я – навчить вистава акторів “Бавки”. Засобами театрального лялькового мистецтва, через захопливу казкову історію, дітлахам нагадають про необхідність щоденної гігієни зубів, важливість регулярних візитів до стоматолога та найголовніше – про те, що зубних лікарів боятися не варто.

Початок о 15:30.

Полонина Руна. Встигнути побачити красу без вітряків

“Пригоди Мандрівника” організовують акційний похід на полонину Руну. “Встигни побачити гірський хребет таким, яким його створив Бог, тому що це літо для полонини може стати останнім…”, кажуть там.

Руна – єдине гірське плато в Українських Карпатах, унікальне своєю різноманітною червонокнижною флорою і фауною, пташиним заказником, численними материнськими потічками. Тут, серед скелястих схованок кажанів, незайманими дикими лісами, серед яфинників і цілющих трав, свіжого та прохолодного гірського повітря беруть свої початки численні потоки Турянської долини.

Умови участі дивіться в події.

Big Sity Ride

Благодійний велозаїзд Big City Ride відкриває велосезон і запрошує всіх, у кого є велосипед. Як завжди, на заході розігруватимуть новенький велосипед, для участі в розіграші треба придбати значки, які продаватимуться на старті.

Збір вело-компанії — о 16:00 на площі Поштовій.

Концерт “Діти за мир”

Закарпатська обласна філармонія запрошує на традиційний концерт до Дня захисту дітей. У концерті беруть участь: молоді, неймовірно талановиті вокалісти — Софія Григор’єва, Марк Ковров та Олександра Шебела; Ольга Чундак (фортепіано), Ерік Добженецький (гітара) та колективи – воскресна школа «Образок», та вокальний ансамбль «Срібні дзвіночки» м. Мукачево.

Музичний вечір розпочнеться о 17:00.

“Крок до змін”. Заняття з нейрографіки

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на особливу арт-практику нейрографіки “Крок до змін”. Це не просто малювання — це глибока практика, яка допоможе зробити перший крок до нової себе, кажуть у клубі.

Під час зустрічі ви зануритесь у медитативну роботу з власними запитами; дослідите, що заважає змінитися – і як це трансформувати; отримаєте емоційне розвантаження та ресурс; зробите крок до нового. Ведуча: Роксолана Олександрівна – нейрографиня, фасилітаторка жіночих трансформаційних зустрічей.

Вартість: 400 грн. Початок о 17:00 (вул. Швабська, 68, каб. 205).

Прем’єра вистави “Чарлі і Шоколадна фабрика”

1 червня, до Міжнародного дня захисту дітей, у фоє муздрамтеатру на дітлахів чекатиме справжнє святкове диво: яскрава фотозона у стилі казки «Чарлі і Шоколадна фабрика» та аквагрим для найменших глядачів.

А також — шукайте свій ЗОЛОТИЙ КВИТОК у буклеті до казки! Його щасливий власник отримає можливість безкоштовно відвідати один із наступних показів вистави!

У Міжнародний день захисту дітей відбудуться одразу три покази – на 14:00 вільних квитків уже не залишилось, на 11:00 та 17:00 – продаж ще триває.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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