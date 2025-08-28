Куди піти в Ужгороді в останній вікенд літа: афіша подій 29-31 серпня

Ого, вже кінець літа! Афіша вихідного дня від Varosh пропонує події на останній літній вікенд.

Окрім свята Першого Дзвоника, перший тиждень вересня стартує з великими культурними подіями.

У вівторок, 2 вересня в атріумі ОВА відбудеться театралізоване відкриття театрального сезону Театру ляльок “Бавка”. Водночас там же відкриється і виставка театральних ляльок, декорацій та костюмів із репертуару театру.

Упродовж вересня артисти Закарпатського народного хору святкуватимуть своє 80-річчя, тому стежте за анонсами на сторінці колективу.

Якщо ми пропустили подію в ці дні, пишіть нам у коментарях, доповнимо афішу.

29 серпня (п’ятниця)

День пам’яті захисників

О 10:00 на Пагорбі Слави в Ужгороді відбудуться заходи до Дня пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

30 серпня (субота)

“Шаную Воїнів, біжу за Героїв України”

В Ужгороді відбудеться Всеукраїнський забіг “Шаную Воїнів, біжу за Героїв України” до Дня пам’яті Захисників і Захисниць, які віддали своє життя за свободу й незалежність нашої країни, а також підтримати їхніх близьких. Пробігти символічні 2, 5 або 10 км у памʼять про наших Героїв зможе кожен охочий – реєстрація буде безпосередньо на місці події. Участь безоплатна.

До забігу можна долучитися також у форматі скандинавської ходи.

Початок забігу о 10:00 на пл. Ш.Петефі. Стартові номери видаватимуть з 8:00.

“Сльози, демони й поцілунки: чому ми читаємо манґу до 3-ї ночі?”

У Книгарню “Vivat” запрошують на неформальну живу дискусію з елементами фанатського обговорення про те, чим японські комікси здатні так емоційно захоплювати, що серце стискається від трагічної історії, а вже за кілька сторінок ми сміємося з саркастичних діалогів?

Модеруватиме розмову косплеєрка та популяризаторка аніме культури Tila. На зустріч запрошують у Книгарню Vivat (вул. Шандора Петефі, 2) на 16:00.

“Моя історія” з Марією Чендей-Трещак

У Медичному центрі “Іris Cosmo” (вул.Гошовського, 2) пройде зустріч з Марією Чендей-Трещак — донькою письменника Івана Чендея, вчителькою за покликанням та мамою трьох донечок.

Початок зустрічі о 18:00. Реєстрація — на сторінці медцентру “Iris Cosmo”.

31 серпня (неділя)

Майстерклас з REBOUND fitness

На стадіоні “Авангард” у неділю ввечері обіцяють найдинамічнішу вечірку літа. Спеціальна гостя — Катерина Каленчук (м. Дніпро) зірка REBOUND fitness. Її тренування — це вибух драйву, музики та ендорфінів, після яких горять калорії й сяють очі, кажуть організатори.

Початок о 18:00.

“Писана тайстра”

Концертом в Ужгородському замку Заслужений академічний Закарпатський народний хор відкриє місяць святкування свого 80-річчя.

“Обіцяємо неповторну атмосферу, наповнену колоритними закарпатськими народними піснями і танцями. Нам 80 славних років! Нам є що презентувати! Ми вміємо це робити якнайкраще! Обов’язково підтримаємо нашу незламну Українську армію”, — кажуть артисти хору.

Концерт почнеться о 20:00. Квитки можна придбати у касі Ужгородського замку або в касі хору (3-й поверх філармонії).

Афіша оновлюється

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.