День Ужгорода: куди піти в місті у вихідні 12-14 вересня

Найголовнішою подією цих вихідних є, безсумнівно, День Ужгорода, який святкуємо, у другі суботу та неділю вересня. Цього року наше місто святкує свою 1132 річницю. Бучних святкувань не буде, сказали нам у міськраді, але деякі організації все ж проводитимуть різні акції з цієї нагоди.

Вже з наступного тижня, з 17 вересня почнеться фестиваль моновистав “Монологи над Ужем”, який триватиме до 21 вересня. Стежте за афішами, щоб не пропустити цікаві постановки.

Ми ж повернемося до найближчих трьох днів і просимо — якщо не згадали про якусь подію, пишіть нам у коментарях, афіша доповнюється.

Осінь у місті: головні культурні події Ужгорода (Доповнено)

12 вересня (п’ятниця)

Стежками італійського танцю

У дворику кав’ярні “Кава у Джанні” (вул.Мукачівська, 4/2) запрошують у захопливу подорож до Італії, де мистецтво, історія та рух переплітаються в єдине ціле. Гостей поведуть у витончений світ італійських придворних танців епохи Відродження, та покажуть гарячий ритм італійських народних танців, що сповнені життя, пристрасті та духу свободи.

Протягом вечора можна буде приєднатися до господарів і навчитися танцювати разом з нами. Усі зібрані за вечір кошти будуть спрямовані на підтримку наших хоробрих воїнів з 68 окремого батальйону ТРО Закарпаття.

Початок о 17:30.

13 вересня (субота)

Вистава для дітей “Козак Мамарига”

Театр ляльок “Бавка” кличе діток на казку про мужність, дружбу та віру в себе. Герой — відважний запорізький козак Мамарига, якому на допомогу приходять сильні та мудрі Берегині, допомагаючи боротися за правду і волю.

Це історія про те, як навіть один герой може змінити світ, якщо має поруч вірних друзів. А у фіналі Мамарига покидає казку, щоб нагадати: справжні герої потрібні не лише на сцені, а й у нашому житті!

Початок вистав: об 11:00 та 13:00.

“Маріупольська драма”

Донецький академічний обласний драматичний театр м.Маріуполь покаже виставу “Маріупольська драма” в рамках театрального фестивалю “Мельпомена Таврії”.

Актори — очевидці подій та бомбардування будівлі театру в березні 2022 у Маріуполі — розповідають свої історії порятунку. Вистава побувала в 10 країнах світу та цієї осені вирушає свідчити в Гаагу! Після вистави буде можливість поспілкуватися з акторами.

Початок о 18:00.

Концерт до Дня Ужгорода

В рамках святкування дня народження міста ужгородців та гостей міста запрошують на концерт, коли сцена вибухає енергією. На головній сцені:

Dj PROVENZEALO (Ужгород) — електронні ритми нашого міста.

Tom Strobe (Ужгород) — авторський саунд і світло майбутнього.

Western Wolves — потужний інді-рок драйв.

ХАМЕРМАН ЗНИЩУЄ ВІРУСИ — культовий гурт, що не знає меж.

Excess Dose — треш-метал у найчистішій формі.

GRANDMA’S SMUZI — ХЕДЛАЙНЕР — вибухова суміш стилів, які перевернуть ваш вечір!

Початок о 15:00-22:00. Де: Мотоклуб “Елерон” (Загорська, 177)

Вистава “Жменяки” у скансені

Актори Закарпатського музично-драматичного театру покажуть виставу “Жменяки” в… Ужгородському скансені. Постановку створив народний артист України Анатолій Філіппов за мотивами однойменного роману закарпатського письменника, класика української літератури Михайла Томчанія. Вона оповідає історію реального життя родини – про вічну боротьбу моральних і матеріальних цінностей, про любов, утрати й вибори, які формують людську долю.



Щиру драму, яка чіпляє до глибини, доповнять автентичні закарпатські танці й костюми, а також колорит традиційного закарпатського села в експозиції музею.

Початок о 18:00.

14 вересня (неділя)

Літургія до Дня Ужгорода

Божественну Літургію до Дня Ужгорода проведуть у Горянській ротонді. Відбудеться також панахида за загиблими Героями.

Початок о 10:30.

Вистава “Фабрика ниток”

У театрі ляльок “Бавка” малечі покажуть виставу “Фабрика ниток”.

На фабриці ниток завжди кипить робота – працівники керують верстатами, розбавляють кольори, фарбують та сушать нитки. Щовечора, коли робітники повертаються додому, нитки оживають та граються: розповідають історії, граються у квача, хованки й здоганяли. Але одного разу трапилася прикра історія. Чорна фарба виявилася недостатньо чорною, і нитка вийшла бракованою. Вона хотіла подружитися з розкішною білою ниткою, але та надто пишалася собою і не захотіла розмовляти.

Початок вистав: об 11:00 та 13:00.

День відкритих дверей у Кафедральному соборі

Як і щороку у свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста собор відкриває свої двері для всіх охочих. Це особливий день, коли кожен може доторкнутися до живої історії нашого міста, відчути його духовну спадщину та побачити місце, де впродовж століть вершилося церковне й культурне життя нашого краю.

На відвідувачів чекатиме можливість ознайомитися з унікальною архітектурою резиденції, пройтися її коридорами та кімнатами, які зберігають у собі пам’ять про єпископів, духовенство та події, що формували обличчя Мукачівської єпархії.

Початок о 14:00. Захід триватиме три години, до 17:00.

Футбольний матч “Ужгород”-“Атлет”

Символічно у День Ужгорода на стадіоні “Авангард” зустрінуться команди “Ужгород” та “Атлет” (Київ) у матчі 8-го туру Другої Ліги. Початок о 14:30.

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

