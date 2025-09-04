Куди піти в Ужгороді у вихідні: афіша подій 5-7 вересня

Осінь починається спокійним вікендом, не перенасиченим подіями, однак протягом наступного тижня тільки встигайте за цікавинками. Уже у вівторок хор “Кантус” дасть концерт до 100-річчя Михайла Кречка, а 12 вересня в замку пройде кінофестиваль, започаткований чилійським художником Максом Сіром.

5 вересня (п’ятниця)

“ХІІІ Карпатське бієнале” в Ужгородському скансені

Класичні техніки графіки: ліногравюру, монотипію, суху голку, ксилографіку — виставка “ХІІІ Карпатське бієнале” презентує 246 графічних робіт молодих авторів під керівництвом викладачів мистецьких закладів. Міжнародний конкурс “Карпатське бієнале” був ініційований в 2001 році з метою сприяння популяризації графічного мистецтва та взаємному пізнанню завдяки міжнародному культурному діалогу.

Учасники – діти та молодь з України, Угорщини, Румунії, Словаччини і Польщі.

Відкриття о 14:00.

Концерт до 100-річчя Михайла Кречка

В Ужгородському Хрестовоздвиженському греко-католицькому Катедральному Соборі вшанують 100-річчя з дня народження композитора, диригента, педагога, народного артиста України Михайла Кречка, який понад 15 років керував Закарпатським народним хором. В концерті також візьме участь Академічний хор студентів КНУКІМ “ANIMA”, керівник — заслужена артистка України Наталя Кречко.

Початок о 16:00.

Художня виставка до 100-річчя Василя Габди

В Художньому музеї ім.Й.Бокшая відкриється виставка, присвячена 100-річчю з дня народження видатного митця краю Василя Габди – народного художника України, лавреата Обласної премії ім.Й.Бокшая та А.Ерделі в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

“Класичним і загальновідомим стало означення Габди як художника весни. Ще одна його творча іпостась – натюрморти, які, на його думку, повністю виявляють смак і майстерність живописця”, – написав про творчість Василя Габди мистецтвознавець Михайло Сирохман.

Відкриття о 16:00.

Кіноперегляд просто неба: “Паразит”

Унікальний кінопоказ під зорями змусить замислитись, здивує розв’язкою та подарує атмосферу справжньої інтриги. Відчуйте себе у ролі невидимого спостерігача й дізнайтесь, як одна шафа може змінити все життя! Фільм зацікавить любителів оригінальних сюжетів, психологічної драми та несподіваних поворотів. Вхід — вільний донат на потреби 1 бату Закарпатської ТРО.

Показ відбудеться на території Ужгородської дитячої залізниці, початок — о 21:00.

6 вересня (субота)

Вистава для дітей “Дід Кузьма та юрба”

Театр ляльок “Бавка” відкриває театральний сезон виставою “Дід Кузьма та юрба”.

Вистава створена на основі п’єси молодого талановитого українського автора і режисера Олександра Кузьміна «Як лисичка пташкою була». Дія відбувається на пташиному дворі, де мешкають Півень, Курка, Індик, Гусак, а охороняє їх Пес. Та ось одного разу нерозумні птахи вигнали пса зі двору. Провідав про це, туди поспішила завітати Лисичка. Про те, що з цього вийшло, йдеться у виставі.

Початок вистав – 11:00 та 13:00.

7 вересня (неділя)

Вистава “Пригоди Сливочки”

Засобами театрального лялькового мистецтва, через захопливу казкову історію, дітлахам нагадають про необхідність щоденної гігієни зубів, важливість регулярних візитів до стоматолога та найголовніше – про те, що зубних лікарів боятися не варто.

Початок вистав – 11:00 та 13:00.

Зоряна Попович, Varosh

