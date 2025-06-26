Куди піти в Ужгороді у вихідні: афіша подій 27-29 червня

Доволі насичені вихідні видадуться цього разу. Літо в розпалі, театри поступово закривають сезони, туристичний клуб MegaRegaTour запрошує охочих на фототур на “Лавандову гору” в Перечині.

Ужгородський скансен упродовж суботи та неділі святкуватиме своє 55-річчя і підготував цікаву програму і кілька виставок. Вхід вільний, але найкращим подарунком для музею до ювілею буде ваш добровільний донат! Всі кошти будуть передані волонтеру і письменнику Андрію Любці на закупівлю авто для ЗСУ.

Якщо ми не згадали про якусь подію, що відбудеться в ці дні — пишіть у коментарях. Ми одразу доповнимо афішу.

13 подій літа в Ужгороді, що обіцяють нові емоції та враження

27 червня (п’ятниця)

Вистава “Ірод”

Вистава «Ірод» пропонує глядачеві замислитися над вічними темами морального занепаду, тиранії і влади. Та попри трагічність сюжету, вона несе в собі послання надії і віри у духовне відродження. Через архетип вертепної драми вистава звертається до Храму душі, який кожний будує протягом свого життєвого шляху.

В театрі ляльок “Бавка” виставу за п’єсою Олександра Гавроша покажуть о 17:00.

Сторінки і рими — книжково-поетичний вечір

У книгарні «Є» на Корзо, 23, в честь 2-річчя відкриття магазину відбудеться книжково-поетичний вечір, спільно з поетичним обʼєднанням Futurum, де можна буде поринути у світ улюблених книг, теплих бесід і творчих відкриттів.

Тривалість: 18:30-20:00.

IHRYK. Вечір сучасного RnB та хіп-хопу

IHRYK — голос нового українського RnB та хіп-хопу. З сольним концертом в Ужгород повертається артист, що вже став голосом нової хвилі та формує обличчя сучасної української сцени. Цього вечора на сцені ALIVE – Культурний Ужгород лунатимуть філософські референси, особисті історії, соціальні меседжі.

Початок о 19:00. Адреса: Капушанська, 20.

28 червня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Ековистава для малят “Пригоди Кожика і Летика”

Актори театру ляльок “Бавка” запрошують малюків на ековиставу “Пригоди Кожика і Летика”. Вистава порушує важливі питання захисту природи, екологічної обізнаності та важливості розуміння цінності збереження природи.

Виставу покажуть об 11:00 та 13:00.

“Етнічна палітра Закарпаття”

До 55-річчя Ужгородського скансену на території музею цілий день буде потужна програма. 16 національних колективів краю співатимуть пісень, будуть танці, розваги, майстеркласи.

Концерт біля філармонії до Дня Конституції

О 18:30 біля філармонії відбудеться концерт просто неба за участі Академічного естрадно-духового оркестру.

Диригент — Станіслав Керечанин. Керівник — народний артист України Володимир Співак.

Солісти: Мирослава Швах-Пекар, заслужений артист України Олександр Садварій, Марк Ковров. Ведуча — Ольга Донецька.

Вистава-сторітелінг “Маріупольська драма”

Актори, які під час бомбардування Маріуполя перебували в театрі, розкажуть свої історії… На глядачів чекають 60 хвилин максимально напружених епізодів, об’єднаних у цілісну історію, глядач якої стає безпосереднім учасником тієї реальності.

На сцені глядач бачить кілька історій: Віри Лебединської, Олени Білої, Ігоря Китриша, Матвія Китриша. Вони розповідають, як намагалися вижити в драмтеатрі: співачка, студент і акторська родина з сином-школярем – Матвієм.

Цей показ вистави стане 50-тим і ним актори Донецького драмтеатру закриють свій третій театральний сезон в Ужгороді. Початок о 18:00.

Вистава “Приречені”

До муздрамтеатру запрошують на показ вистави за п’єсою Олега Михайлова «Клятвені діви». Світ, де жіноча доля — не вибір, а вирок. «Приречені» — це голос тих, кому його ніколи не давали. Біль, спротив, тиша, що кричить. Початок о 19:00.

29 червня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Вистава для дітей “Принцеса на горошині”. Закриття театрального сезону

Закарпатські лялькарі пропонують доторкнутися до творчості чарівного казкаря Ганса Крістіана Андерсена, яке навчає мудрості, добру і справедливості. У казці якого під назвою “Принцеса на горошині” вони побачили та спробували донести глядачам багато різних цікавих думок і чарівних подій…

Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

А з 12 до 13 години на площі Театральній “Бавка” святково закриє свій 44-тий театральний сезон. На малюків чекатимуть ігри, розваги, костюмовані казкові персонажі.

Вистава для дітей “Цвіт папороті”

Історія про пошук чарівного цвіту папороті — її покажуть для маленьких театралів на сцені музично-драматичного театру. Вона про боротьбу добра зі злом, про силу всередині кожного з нас, яка рухає нас вперед – до здійснення бажань! Адже наше щастя – лише в наших руках.

Початок о 12:00.

Презентація заключної частини трилогії «Непрості» від Тані Гуд

У серці літа, коли повітря дихає чарами, ми зустрінемося з Танею Гуд – авторкою, яка подарувала нам світ, у якому любов сильніша за страх, а міфологія жива, як відлуння серця. Її трилогія «Непрості» – це історія про тих, хто відчуває глибше, бачить далі, і кохає так, що тремтить небо. Це фентезі, в якому кожна сторінка – як дотик, а кожне слово – як ніжний пошепт стародавніх богів і духів.

Модеруватиме зустріч Антоніна Богданова (@ami.mi.toys). Приходьте на цю вечірню зустріч, щоб поговорити про любов, яка долає усе, про непростих, які змінюють світ, і про слова, що залишаються з нами назавжди.

Початок о 18:00. Адреса: просп. Свободи, 40, Книгарня “Є”.

Концерт класичної музики “Пори року”

До Закарпатської обласної філармонії запрошують на всесвітньо відомий цикл концертів «Пори року» Антоніо Вівальді вже кілька століть захоплює людей всіх поколінь. Сам цикл складається с чотирьох концертів, названих на честь чотирьох пір року. Але цей цикл неможливо уявити перш за все без чарівного звучання скрипки.

У виконанні струнного ансамблю «Quattro Corde». Початок о 19:00.

Вистава “Кайдашева сім’я”

Актор Закарпатського муздрамтеатру запрошують о 18:00 на сучасне сценічне прочитання «Кайдашевої сім’ї» – сміливе, динамічне та неймовірно емоційне!

Вистава “Косметика ворога”

Актори Донецького драмтеатру запрошують на закриття театрального сезону.

У галасливому аеропорті, де люди метушаться в очікуванні своїх рейсів, зустрічаються двоє: Ангюст і загадковий незнайомець Текстор Тексель. Затримка рейсу змушує їх провести час разом, і між ними зав’язується розмова. Спершу це здається випадковою бесідою, згодом вона швидко перетворюється на глибокий і напружений діалог, що відкриває темні таємниці їхнього минулого.

Авторка п’єси – Амелі Нотомб. Початок о 18:00 у театрі ляльок “Бавка”.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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