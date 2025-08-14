Куди піти в Ужгороді у вихідні: афіша подій 15-17 серпня (Доповнено)

Розморений спекою Ужгород готується потрохи до головних свят країни — Дня Прапора та Дня Незалежності. Попереду ще тиждень, і наша нинішня афіша подій на найближчі три дні має різнопланові події. Уже цими вихідними театральний сезон відкриють Донецький академічний обласний драматичний театр м.Маріуполь в Ужгороді та обласний театр драми та комедії в м.Хуст.

15 серпня (п’ятниця)

Виставка “Золтан Мичка. Земля Предків”

В Ужгородському скансені відкривається виставка “Золтан Мичка. Земля Предків”, яка презентуватиме творчість відомого українського митця, народного художника України, лауреата Закарпатської обласної премії в галузі образотворчого мистецтва ім. Й. Бокшая та А. Ерделі, почесного академіка НАМ України Золтана Мички (1949–2017).

Золтан Мичка був учнем митців, що творили закарпатську школу живопису — Адальберта Ерделі, Федора Манайла, Андрія Коцки, Ернеста Контратовича, Юрія Герца, Володимира Микити та інші.

Відкриття о 15:00.

Вистава “Ніч у Лісабоні”

Донецький академічний обласний драматичний театр м.Маріуполь відкриває свій четвертий на Закарпатті театральний сезон ексклюзивною прем’єрою — за твором Еріха Марії Ремарка “Ніч у Лісабоні”.

Це перше театральне прочитання цього твору. Не тільки в Україні – її взагалі ніде у світі не ставили. Ремарк дав дозвіл лише одній кіностудії зняти кінострічку за цим романом. Тому це ексклюзив, – каже директор-художній керівник театру Геннадій Дибовський.

У цій історії є персонажі, які нагадують, що зло – не образ. Воно має голос, уніформу, йому достатньо тільки наказу. Їх не хочеться бачити, бо несуть у собі темряву, яка особливо болісно резонує із сьогоденням.

ПАДІЮН. Початок о 18:00.

Концерт класичної музики “Пори року”

Концерт «Пори року» Антоніо Вівальді у виконанні камерного оркестру на гарній локації просто неба — це насамперед затишна атмосфера на фоні класичного музичного матеріалу, який вважається однією з найвідоміших програмних композицій в історії музики.

Ви наче потрапите у захопливу музичну подорож крізь мінливу природу та емоційні стани. А відомий скрипаль зі Львова Ігор Муравйов надасть нове дихання цьому шедевру Вівальді, використовуючи струнні інструменти і автентичну манеру виконання. Концерт пройде в Ужгородському замку 15 та 16 серпня. Початок о 18:30. Квитки можна буде придбати безпосередньо на місці, або онлайн за посиланням.

16 серпня (субота)

Презентація політичного фентезі

У книгарню “Книголенд” (проспект Свободи 29) запрошують на презентацію новинки від видавництва Readberry — політичного фентезі «Мова драконів» С.В. Вільямсон. На події учасники зануряться в естетику Лондона 1920-х та поговорять про фентезійний світ книги — де в небі поруч з літаками літають гігантські дракони; героїв — їх важкі рішення, минуле та майбутнє; драконів, та їх виживання у світі технологічного прогресу.

Презентувати подію будуть книжкові блогерки Марина з @bookmarinee та Марина з @visiblebooks. Вхід безкоштовний, за реєстрацією. Початок о 16:00.

“[Не]хоронити історію” — документальна вистава

Документальний театр — це про реальні історії реальних людей. Це можливість доторкнутися до чужого життя за допомогою мистецтва і перейнятися всіма почуттями героїв.

Вистава “[Не]хоронити історію” створена непрофесійними акторами, але її сила — в щирості, відкритості й готовності говорити на гострі соціальні теми, які нас усіх стосуються. Після перегляду — відкритий діалог із глядачами.

Артпростір “Ліс” вул.Фединця, 37, цоколь). Початок о 16:00. Не проґавте шанс побачити, як справжні історії оживають на сцені. Вхід вільний — але місць обмежено, тож приходьте вчасно!

“Кузьма Скрябін Forever: з оркестром, але без понтів”

На день народження Кузьми артцентр Alive (вул.Капушанська, 20) запрошує на вечір, який пройде без пафосу й офіціозу, з теплом, сміхом, глибокими словами та музикою, що чіпляє за живе. …У серці його улюбленого Закарпаття.

“Разом поринемо у симфонічну історію Скрябіна від Concert Mania Orchestra та солістів Зіновія Карача і Ксенії Царенко”, — кажуть у просторі.

Початок о 19:00.

17 серпня (неділя)

Закарпатське дербі

Закарпатське дербі цього сезону – ФК «Ужгород» прийматиме «Вільхівці» у видовищному матчі. Хто виявиться сильнішим і приміряє корону найсильнішого професійного клубу регіону?

Команди зустрінуться на стадіоні “Авангард” о 15:30.

DJ PROVENZEALO в просторі ALIVE

У просторі ALIVE (Капушанська 20) запрошують насолодитись літньою атмосферою, послухати хіти від DJ PROVENZEALO та всіма улюбленого MC MELISS.

На заході будуть розігруватись квитки на VIP-вечірки Закарпаття. Початок о 18:00.

