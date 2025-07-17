Куди піти в Ужгороді у вихідні 18-20 липня: афіша подій

Попри літнє затишшя, в Ужгороді в найближчі три дні цікавих подій вистачатиме. Зібрали для вас традиційну підбірку, якщо про щось не забули — пишіть у коментарях, обов’язково доповнимо!

«Закарпаття: у кадрі та серці» : стартував фотоконкурс про красу й унікальність регіону».

18 липня (п’ятниця)

Презентація видання «Мілітарна хроніка Закарпаття: час, події, люди»

В Каплиці Ужородського замку презентують довідкове видання «Мілітарна хроніка Закарпаття: час, події, люди». У книзі подано наразі найповнішу мілітарну хроніку регіону, який упродовж усієї історії перебував на перехресті геополітичних, торговельно-економічних, етнонаціональних, соціокультурних та релігійних зіткнень.

Упорядники видання: Федір Шандор, доктор філософських наук та Маріан Токар, доктор наук з державного управління. Початок презентації: о 15:00.

Відкриття фотовиставки “Очі Війни”

Експозиція “Очі Війни” — це глибокий мистецький і емоційний погляд на реалії війни, що торкається сердець та змушує замислитися над цінністю миру. Організатор — Генеральне консульство Республіки Польща у Львові.

Виставка репрезентує роботи відомих польських воєнних фотографів, які працюють над темою війни в Україні: Марека М.Березовського, Войцеха Ґжендзінського, Аґати Ґржибовської, Патрика Ярача, Томаша Лазаря, Мацека Набрдаліка, Єнджея Новіцького та Мацея Станіка.



Підбірку фотографій підготувала Ева Мейснер – фотографиня, фоторедакторка та співавторка численних фотоальбомів. Світлини доповнюють описи й особисті переживання фотографів у воєнний час, зроблені Магдаленою Ріґамонті.

Початок о 16:00 в Ужгородському замку (вул. Капітульна, 33).

Концерт «Музика – ліки для душі»

Ужгородська музична школа №1 запрошує на концерт фортепіанної музики. Барокова музика – це втілення досконалої рівноваги між чіткою формою й емоційною експресією, між композиційною логікою та блискучою віртуозністю виконавця. Вона спирається на глибокі знання стилю й техніки, але водночас залишається відкритою до внутрішньої свободи.

У програмі – віртуозні сонати Доменіко Скарлатті, витончені клавірні п’єси Франсуа Куперена, Жана-Філіпа Рамо та Люка Руайє, драматичні мініатюри Генрі Персела й глибоко структуровані поліфонічні твори Йоганна Себастьяна Баха. Окрім історичних творів, прозвучать авторські імпровізації Сергія Колесника.

Початок благодійного концерту о 18:00.

Презентація книги “Ритуал і тіло: українські обряди переходу”

Книгарня «Є», видавництво “Критика” та етнологиня й дослідниця історії культури Марія Маєрчик запрошують ужгородців та гостей міста на презентацію книги “Ритуал і тіло: українські обряди переходу”.

Марія Маєрчик присвятила монографію «Ритуал і тіло» семіотиці тілесности в українській обрядовій традиції. У розвідці показано, як завдяки символічному обігруванню втрати й здобуття тілесних функцій, а також через позначення таких ритуальних характеристик тіла як андрогінія і безстатевість, кокономорфність і дезінтеґрованість, здійснювався перехід особи в інший соціальний статус.

Початок о 18:30.

19 липня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори з ГО “Вшануй”.

Стендап на ходу

В камерній атмосфері затишного закладу Das Haus Maler (вул.Гленца, 10) жартуватиме на ходу Олекса Руснак. Глядачів попереджають: кількість мість обмежена (бронювання – в дірект інстаграму); будуть матюки і суржики (в розумній мірі).

Квитки – на вході: будь-який донат від 150 грн. 50% відправляють на ЗСУ. Початок о 19:00.

20 липня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі о 17:00 на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Учасники з 17:00 до 17:30 стоять на Петефі, а потім з 17:30 до 18:00 — на площі Театральній. Стежте за оновленням на сторінці команди в Інстаграмі.

Майстерка “Ліпка з глини”

Стара корчма в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту (м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а) чекає на охочих повправлятися в ліпці з глини. Майстерку проведе Людмила Губаль — заслужена майстриня народної творчості України, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Вартість: 250 грн (матеріали та послуги майстрині) + вхідний квиток. Початок об 11:00. Реєструватися не потрібно, просто приходьте насолодитися процесом ліпки.

Майстерка “Саше з лаванди”

Наступна майстерка у Старій корчмі в скансені змусить вас поринути в неймовірне лавандове багатство. Завідувачка відділу експозиції та науково-дослідної роботи, майстриня Вікторія Симкович пропонує усім охочим виготовити оригінальні ароматні саше з лаванди.

Початок о 14:00. 150 грн (матеріали та послуги майстрині) + вхідний квиток. Кількість місць обмежена! Запис здійснюйте за номером телефону +380 95 907 96 93.

Психологічний читацький клуб “ЛІТерапія”

Зустріч психологічного читацького клубу ЛІТерапія пройде по книзі Ніколь ле Пера “Сяйво свідомого “Я”. Авторка є засновницею холістичної психології, а ця книга дає привід подумати — що саме блокує наше

бажання змінитися? Чи можемо ми подолати ці перешкоди? Що є помічником у розвитку усвідомленості?

Вестиме клуб його ініціаторка – психологиня Олена Славіна

Початок о 17:00 за адресою “Книгарня “Є”” (проспект Свободи, 40). Вхід вільний, за реєстрацією в особисті повідомлення Олені Славіній @slavinaolena (Instagram), або +38050 4001707 (Viber, Telegram @SlavinaOlena).

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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