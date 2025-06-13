Куди піти в Ужгороді у вихідні 13-15 червня. Афіша подій

Наша незмінна і традиційна афіша цього тижня пропонує вам події в Ужгороді в найближчі три дні. Будуть вистави, презентації, літній відпочинок та фестиваль духовної музики, який після 6-річної перерви знову запрошує поціновувачів.

Якщо ми не згадали про якусь подію, що відбудеться в ці дні — пишіть нам у коментарях. Ми одразу доповнимо афішу.

13 подій літа в Ужгороді, що обіцяють нові емоції та враження

13 червня (п’ятниця)

“Зніми заборону проявлятися в соцмережах”

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на 2 години глибокого, теплого і трохи хуліганського розбору того, чому тобі страшно, але дуже хочеться вести блог. Особистий чи професійний — байдуже. “Поговоримо про осуд, сором, “мені вже 35, і я тільки починаю”, та інші улюблені блокатори. Повернемо тобі бажання бути в блозі живою/живим. Не штучним ідеалом, не ходячою експертністю, а людиною, на яку хочеться підписатися”, — кажуть у клубі.

Допомагатиме в “розборах” психологиня Олена Пітух. Вартість участі: 500 грн. Початок о 18:30. Адреса: вул.Швабська, 68 (каб. 205).

Вистава “Алло” (Історія телефонного дзвінка)

В Закарпатський музично-драматичний театр запрошують на майже виставу “Алло”, яка пройде на сцені- фоє театру.

Він — самотній зануда, розчавлений реальністю. Вона — балакуча мрійниця, що живе у світі фантазій. Їхні життя несподівано перетинаються завдяки телефонному дзвінку… Ця розмова змінить усе. «Алло» — це історія про самотність, випадкові зустрічі й силу щирого зв’язку.

Початок о 18:00.

14 червня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Вистава для дітей “Мауглі”

Малечу запрошують до муздрамтеатру на виставу про хлопчика, якого виростили джунглі — Мауглі. Він шукатиме себе, навчиться боротись проти небезпеки та берегтиме зграю! На його шляху траплятимуться найрізноманітніші жителі джунглів!

Малечу разом з батьками запрошують до музично-драматичного театру на виставу на 12:00.

Вистава “Сімейна вечеря”

Закарпатський муздрамтеатр запрошує на “майже комедію” “Сімейна вечеря”.

Затишний вечір в родинному колі. Сімейна вечеря, яка шепоче про злагоду і спокій. Та все змінюється з появою незнайомця в будинку наших героїв. Чи випадковим є збіг обставин, що вивертає назовні усі приховані бажання та прагнення? Бути чесними із собою та з близькими – важливо. Та чи розуміють це герої вистави?

Початок о 19:00.

15 червня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Музична казка “Гном Джером”

Маленьких театралів запрошують на день народження гнома Джерома! Його сусіди, звірята з лісової школи танців, вирішують підготувати для нього сюрприз!

Початок вистави о 12:00.

“М’ята і лимон” від “Натхненної”

В Жіночому клубі “Натхненна” запрошують на день теплих розмов, прохолодних напоїв, веселого сміху, легкості й натхнення. У програмі: освіжатися в басейні, смакувати м’ятно-лимонними напоями, смажити м’ясо та релаксувати разом з Ольгою Ладижець, малюючи акрилом на холсті.

Тривалість: 14:00 – 22:00. Деталі за тел: 098-448-07-67.

Презентація книги Тетяни Мороляк «Хроніки незламності»

Закарпатська Обласна бібліотека запрошує на знайомство з новою книгою Тетяни Мороляк «Хроніки незламності». Збірка поезій, що вийшла цьогоріч у видавництві «РІК-У», стала третьою в доробку ужгородської авторки після презентованих раніше книг інтимної лірики «Зсередини» й «Аорта».

У новому виданні Тетяни Мороляк – роздуми про війну, про людей, яких вона змінює, про ціну свободи та справжню суть людяності.

Початок презентації о 15:00.

Презентація в “Книгарні «Є»”

Книгу мистецтвознавиці Катерини Липи “Історія архітектурних стилів: великих і не дуже” презентують у “Книгарні «Є»” о 15:00.

ї книжка про те, як виникали й занепадали архітектурні стилі, а також про те, як вони розвивалися на українських землях — від Камʼянця-Подільського до Білгород-Дністровського, від Чернігова до Львова, від Києва до Бахчисарая, від Ізюма до Жовкви. Катерина розповість про найвидатніші будівлі свого часу, пояснить, як розрізняти ключові архітектурні стилі, що таке вімперг, десюдепорт і каріатида.

Модеруватиме розмову Віктор Опаленик — ужгородський гід і трохи більше.

Фестиваль сучасної духовної музики

У великому залі обласної філармонії стартує триденний Фестиваль сучасної духовної музики. Упродовж трьох вечорів — 15, 17 та 18 червня — ужгородці зможуть послухати кращі зразки сучасної української та європейської музики.

В перший день фестивалю, 15 червня, ужгородців запрошують на концерт піаніста Йожефа Ерміня спільно з Симфонічним оркестром Закарпатської обласної філармонії. Вони виконають твори Моріса Равеля — одного з найвідоміших композиторів ХХ століття. Його музика — це поєднання витонченості, гармонії й глибокого емоційного звучання.

Початок о 17:00.

Вистава “№13”

«Це ексцентрична комедія положень, де важко вгадати, що відбуватиметься на сцені вже за хвилину. Тут намішано всього: і любовна історія, і політична сатира, і детектив, і родинна драма. Комедії Рея Куні розраховані на найширше глядацьке коло. Не дивно, що їх часто екранізовують», – розповідає режисер-постановник з.а.України Михайло Фіщенко.

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.