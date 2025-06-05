Куди піти в Ужгороді 6-8 червня: афіша подій

Перша літня афіша подій украй лайтова, сказати б. У суботу гідеса Аліса Смирна запрошує охочих поїхати на найбільше поле півоній в Україні, біля Чернівців (70000 кущів та понад 150 унікальних сортів з Нідерландів та Китаю) і в суботу відкривається сезон цвітіння лаванди в Перечині на “Лавандовій горі”. А ще в неділю в селі Дравці пройде благодійний ярмарок для збору коштів на підтримку ЗСУ.

В Ужгороді ж теж буде цікаво. Якщо ми забули щось проанонсувати, пишіть нам у коментарях — доповнимо!

13 подій літа в Ужгороді, що обіцяють нові емоції та враження

6 червня (п’ятниця)

Концерт Phil it

Phil it — творча спілка, створена музикантом та продюсером Пилипом Коляденком. Це об’єднання митців, які досліджують нові музичні форми, поєднуючи живу акустику з електронними елементами. На концерті d ресторані “Твоя Італія” (вул. Мукачівська 68) акустика переплітатиметься з сучасною електронікою, створюючи атмосферу повного занурення. На гостей чекає камерний формат, затишне середовище, свіже повітря та музика, що звучить поруч — як розмова.

Початок о 21:00.

Прем’єра вистави «Приречені»

Актори Закарпатського муздрамтеатру запрошують 6-7 червня на трагічну історію за п’єсою Олега Михайлова «Клятвені діви».

“Світ, де жіноча доля — не вибір, а вирок. «Приречені» — це голос тих, кому його ніколи не давали. Біль, спротив, тиша, що кричить”, — кажуть актори про виставу.

Початок о 19:00.

7 червня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Літня толока на старому цвинтарі

Традиційна вже, щосуботня толока пройде на старому кладовищі по вулиці Капушанській. З 09:00 до 14:00 до команди акивних ужгородців долучитися можна у будь-який момент і на стільки часу, скільки маєте — кожна година вашої допомоги важлива.

З собою варто взяти рукавички (прогумовані), щільний закритий одяг та взуття, головний убір, засіб від кліщів — обов’язково! Також знадобляться садові інструменти: секатори, граблі, тримери, вили, сміттєві пакети, ну і перекус та воду.

Вистава для дітей “Підкова на щастя”

Це історія Ослика, який пішов від Діда з Бабою шукати легкого життя. Він зустрічає у дорозі Ведмедя, Лиса та Вовка і переконується, що насправді найкраще чесно працювати, ніж потрапляти в халепи. Його пригоди жартівливо та іронічно розкривають актори театру. У формі гри діти засвоюють просту істину, що тільки невтомною працею можна заслужити повагу людей.

У театр ляльок “Бавка” на виставу чекають малят на 11:00 та 13:00.

Стендап на ходу

Глядачі пишуть тему — комік імпровізує. Так виходить, що кожен у залі — співучасник шоу! Жартуватиме в суботу ввечері комік Олекса Руснак.

Квитки – на вході: будь-який донат від 150 грн. 50% відправляють на ЗСУ. На вечір запрошує Das Haus Maler (вул.Гленца, 10). Початок о 19:00.

8 червня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

“Про Валибука, Принцесу Небійся та Довгоборода”

“Бавка” запрошує дітлахів на виставу за п’єсою-грою словацького драматурга Павола Угера. Це театральна версія казки зі словацького епосу. Головний герой Валибук вирізняється такою надзвичайною силою, що всіх відлякує. Та все починає змінюватися. Здолавши безліч перешкод, мужній парубок рятує викрадену принцесу. А отже – виборює своє щастя!

У театр ляльок “Бавка” на виставу чекають малят на 11:00 та 13:00.

Вистава для дітей “Пригоди в Карпатах”

Пригоди всім знайомої дівчинки Червоний Капелюшок на закарпатський мотив, з чарівними гірськими мавками, Вовчиком та звісно ж з Бабусею, яка так хвилюється за свою Онучку.

На виставу до муздрамтеатру запрошують дітлахів на 12:00.

Вистава «Same Time, Next Year»

Актори Закарпатського музично-драматичного театру запрошують на «Same Time, Next Year» («Наступного року в цей же час»). П’єса американського драматурга та сценариста Бернарда Слейда, володаря премії «Оскар», — класика сучасної драматургії.

Це щемка, зворушлива історія про стосунки між двома людьми, які бачаться лише раз на рік — у тому самому місці, в той самий час.

Початок о 19:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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