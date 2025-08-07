Куди піти у вихідні в Ужгороді: афіша подій 8-10 серпня (Доповнено)

Літо невблаганно добігає кінця, період відпусток закінчується, а наша афіша, як завжди, має що вам запропонувати.

До неділі в місті триває 4-й щорічний міжнародний кінофестиваль «Кіно cусідів», покажуть фільми зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. В Ужгородському скансені відкрилась виставка живопису та творів декоративно-прикладного мистецтва Любові Матіко, а в Художньому музеї ім.Й.Бокшая — виставка картин Тараса Данилича.

У Мукачеві відкриється фотовиставка “Поговори зі мною”, яка дає відповідь на це питання через історії дітей і дорослих, що зростали без батьківського піклування. Відкриє її Катерина Осадча. А в суботу, 9 серпня, у парку Андрія Кузьменка буде пікнік “Родина для кожної дитини”.

У селі Завидово волонтери зберуться у суботу для найяскравішого спостереження за метеорним потоком Персеїди. Всі деталі за посиланням.

Якщо ми, часом, пропустили якусь цікаву подію впродовж цих трьох днів — пишіть нам у коментарях, одразу доповнимо!

8 серпня (п’ятниця)

День спільнодії «Молодь знає, як!»

У сквері Героїв Майдану проведуть ресурсний День спільнодії – інтерактивну подію, яка об’єднає мистецтво, спорт, психологічну підтримку та живе спілкування на тему турботи про себе. Захід розрахований на молодь віком 13–25 років, представників молодіжних ініціатив, освітніх та творчих просторів.

Буде арттерапія, активності для зниження стресу та простір емоційної розрядки та консультації й ресурсні поради від психологів і фахівців Програми ментального здоров’я “Ти як?”.

Презентація поетичної збірки Тетяни Власової

В рамках великого всеукраїнського туру з презентацією своєї нової поетичної збірки «Вільність» українська поетка, культурна менеджерка та громадська діячка Тетяна Власова презентує книгу у Мукачеві, Хусті та Ужгороді.

В обласному центрі презентація пройде у «Книгарні Є» о 18:30. Презентацію в Ужгороді модеруватиме Світлана Тодер – артменеджерка, письменниця, яка є співавторкою збірників казок та водночас учителює та відповідає за дозвілля учнів одного з навчальних закладів Ужгорода.

9 серпня (субота)

Церемонія нагородження «Благодійне Закарпаття – 2024»

На центральній галявині Ужгородського скансену пройде нагородження переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2024». Цьогоріч конкурс проходив під гаслом «Благодійність на захисті України» – на знак пошани та вдячності тим, хто щодня підтримує наших Захисників, допомагає постраждалим від війни, об’єднує громади й робить цінний вклад у теперішнє та майбутнє нашої держави.

Учасниками стали благодійні фонди, волонтерські ініціативи, медіа, освітяни, митці, підприємці та просто небайдужі українці, які діють на благо Закарпаття та України. Переможці регіонального конкурсу автоматично потрапляють до фіналу національного конкурсу «Благодійна Україна – 2024», де їх діяльність буде відзначена на всеукраїнському рівні. Початок церемонії — о 12:00.

Зустріч: Підлітки. Дорослішання під час війни

У книгарні Vivat (Ш.Петефі, 2) пройде зустріч із Тетяною Рубан, авторкою підліткового роману «Тимчасово переселені» — багатошарової історії про травмування війною, відстоювання власних кордонів, булінг і стосунки .Ця книжка — більше, ніж художній роман. Це соціально-психологічний посібник для підлітків, які живуть у воєнний час.

Відповідно, на зустрічі говоритимуть про те, як звучить війна в підліткових щоденниках? Чим є дім, коли твої вікна більше не твої? Чи можна вчитися любити себе, коли навколо — втрата, переїзди та розлука?

Початок о 16:00. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

10 серпня (неділя)

Книжковий маркет

Книжковий маркет вже традиційно проводить волонтерка Олександра Кость. “Буде дуже багато книг, раджу готуватися до активних покупок, бо вони неймовірні, обіцяю”, — каже вона. Буде “секретна випічка” від @folks_patisserie, світлини від @znima.you, DJ сет — від @sergii.banga.

Усе проходитиме біля кав’ярні “Rozental” (А.Волошина, 27). 100% коштів з продажу книг – на збір для ЗСУ.

Дискусія «Хто ти, сусіде?»

Що ми знаємо і маємо знати про країни Центральної Європи? Чи здатні кіно й культура стати драйвером для політики добросусідства, порозуміння, сталого розвитку в Центральній Європі? Як культура і політика працюють із темою національних спільнот?

Дискутуватимуть Ярослав Юрчишин, народний депутат, Голова комітету з питань свободи слова; Ондраш Рац (András Rácz), старший науковий співробітник Центру врядування у Східній Європі, Росії та Центральній Азії DGAP; Лінда Капустова Гельбіхова (Linda Kapustová Helbichová), виконавча директорка Міжнародного Вишеградського фонду. Модеруватиме Росана Тужанська, співзасновниця онлайн-видання Varosh та головна редакторка Re:Open Ukraine 2025.

Дискусія пройде в рамках фестивалю Кіно сусідів від ініціативи Re:Open Ukraine у приміщенні Ужгородського скансену. Початок о 14:00. Реєстрація обов’язкова за посиланням.

Володимир Жогло у стендапі “Зважився”

Перший сольний стендап концерт Володимира Жогла — коміка, актора, учасника шоу «Історії», «Те Саме Шоу», у минулому — «Вар’яти», ведучого «Солов’їне шоу», «Кубок ностальгії». Будуть неймовірні емоції, багато самоіронії та гумору, який не боїться торкатися особистого та незручного. А після стендапу буде благодійний аукціон, 100% від якого передадуть на підтримку Сил Оборони!

Початок о 20:00 у пабі “Belfast 2.0” (вул. Волошина, 26).

Афіша доповнюється

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

