Критична ситуація у Великоберезнянській лікарні: громада шукає шляхи виходу з кризи

Команда Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області під час моніторингового візиту виявила у Великоберезнянській лікарні порушення прав людини на належну медичну допомогу.

Як повідомив представник Уповноваженого в області Андрій Крючков, закладу критично бракує фінансування, а пацієнти змушені купувати більшість медикаментів власним коштом.

“Фінансування на медикаменти становить лише 325 гривень на одного пацієнта на місяць, а на харчування – близько 50 гривень на день. Це не дозволяє забезпечити навіть мінімальні норми. 85% бюджету лікарні йде на заробітну плату, що позбавляє можливості купувати ліки, продукти чи підтримувати належні умови для пацієнтів”, – йдеться у дописі Уповноваженого.

Він також зазначив, що попередній керівник закладу після першого моніторингового візиту пішов у відпустку і, скориставшись бронюванням, виїхав за кордон. При цьому повідомив, що не повернеться. Відтак лікарня тривалий час залишалася без керівника.

Що кажуть у громаді?

Голова Великоберезнянської громади Богдан Кирлик у коментарі Varosh підтвердив, що заклад дійсно переживає складний період. При цьому наголосив: проблеми накопичувалися роками – ще з часу, коли лікарня була районною.

“Після децентралізації ми фактично отримали у спадок усі районні заклади, в тому числі й лікарню, вже з усіма проблемами, які там існували. У лікарні вже тоді були скорочені пологове, хірургічне, інфекційне відділення. Загальний стан був непростий і залишається таким”, – пояснив голова громади.

За його словами, лікарня фінансується за договорами з НСЗУ – за надані медичні послуги, і це основне джерело її утримання. Втім, через скорочення кількості населення і відтік медперсоналу кількість законтрактованих пакетів від НСЗУ невелика, тому коштів бракує навіть на базові потреби.

“Ми розуміємо, що без підтримки громади лікарня не виживе. У 2023 році ми спрямували туди 9 мільйонів гривень з місцевого бюджету, переважно на заробітні плати. Хоч громади не повинні фінансувати комунальні лікарні – вони мають заробляти самі”, — каже Богдан Кирлик.

Ремонт у приміщенні під реабілітаційний центр

Окремо голова громади прокоментував ситуацію з облаштуванням реабілітаційного відділення. Як повідомив Омбудсман, лікарні було виділено субвенцію у 4 млн грн на закупівлю сучасного реабілітаційного обладнання. Проте, за його словами, Великоберезнянська громада не надала коштів на облаштування приміщення.

Богдан Кирлик, своєю чергою, заявляє, що ремонтні роботи вже тривають, і незабаром має бути відремонтоване окреме крило поверху будівлі, де діятиме реабілітаційний центр.

“Ми звернулись до сусідніх громад: Костринська виділила 200 тисяч гривень, Ставненська громада — 300 тисяч. Інше фінансування – це кошти місцевого самоврядування. Роботи тривають, уже надійшло перше обладнання”, — розповів очільник громади.

Зважаючи на брак коштів, Великоберезнянська громада готує заявки на участь у транскордонних програмах співпраці, щоб залучити кошти на розвиток, зокрема, й медичної інфраструктури.

“Ми подаємося у межах “Програми транскордонного співробітництва “Польща – Словаччина – Україна 2021–2027″ у партнерстві з Пряшівським самоврядним краєм (Словаччина). Ми вже маємо з ними багато успішно реалізованих проєктів. У нинішньому закладено якраз ремонт і переоснащення частини лікарні: первинна медицина, поліклініка. Також до листопада маємо подати заявку на закупівлю обладнання та автомобіля. І ще окремо працюємо над поданням проєкту для паліативного відділення”, – сказав Богдан Кирлик.

Що далі

За словами голови громади, нині в лікарні працює новий виконуючий обов’язки керівника, який розпочав оптимізацію штату і намагається стабілізувати роботу закладу. Проте ситуація залишається складною.

“Ми не можемо поки фінансово підтримати лікарню, бо бюджет громади “просів”. Втратили близько 15 мільйонів гривень через вилучення військового ПДФО до держбюджету. Якщо отримаємо погашення податкових боргів від місцевих підприємств, тоді частину коштів можна буде спрямувати на лікарню”, — зазначив Богдан Кирлик.

При цьому додав, що у колишньому форматі заклад зберегти буде складно. Тож майбутнє лікарні у громаді бачать у форматі партнерства – можливо, у співпраці з обласними чи приватними структурами.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Уповноваженого ВР з прав людини в Закарпатській області

