“Янгол”: як працює і чому важлива інклюзивна майстерня-кав’ярня в Ужгороді

«Хочете кави? Чи, може капучино? А ще у нас є десерти та печиво!» – підіймається на зустріч зі стільчика привітна усміхнена дівчина Тетяна, щойно заходиш у нову майстерню-кав’ярню по вул.Цегольнянській в Ужгороді. Цей світлий заклад, де Таня з перших секунд приязно зустрічає відвідувачів, має символічну промовисту назву – «Янгол». І в цій назві криється глибокий зміст нового закладу: кав’ярня – інклюзивна, і гостям тут замовлення приносять особливі ясні люди.

Інклюзивна кав’ярня «Янгол» відкрилася в Ужгороді 9 червня. Вона працює як одна з майстерень Благодійного фонду «Карітас Закарпаття». Тут клієнтів обслуговують вихованці центру фонду, яких тут називають «студентами». Адже новій справі вони саме безоплатно вчаться, як і вчаться іншим ремеслам в інших майстернях центру.

На базі закладу вже діють майстерні з бісероплетіння, свічкарства, вишивання. Нині у центрі займається 22 людей з ментальною інвалідністю. Хтось відвідує його щодня, хтось – лише пару разів на тиждень. Минулого року у центрі почали думати над новими форматами залучення вихованців до інших видів діяльності й розширення їхніх навичок, розповідає керівниця Благодійного фонду «Карітас Закарпаття» Ольга Принцовська.

Інклюзивну майстерню-кав’ярню вирішили відкрити, оглядаючись на сталий європейський досвід. Парох Свято-Преображенського греко-католицького храму Василь Бушко каже: в Європі такі заклади давно і успішно працюють, допомагаючи людям з ментальною інвалідністю бути при справі, відчувати себе потрібними та формуючи нормальне сприйняття їх у суспільстві.

«Все починається з дому: щоб батьки могли прийти сюди з дитиною випити каву, щоб дитина бачила і розуміла, що всі ми є різні. І ми маємо розуміти, приймати одне одного і не боятися, спілкуватися. Людина, яка народилася іншою, не є небезпечною, її інакшість – це лише її особливість», – пояснює Василь Бушко.

В інклюзивній кав’ярні відвідувачам пропонують напої – каву, чаї, лимонади та подають смачненьке до них – тістечка, печиво та десерти. До кожного замовлення поруч із кавою подаються «фірмові» маленькі печивка у вигляді крила.

Вишукані торти й десерти тут готує професійна кондитерка, адже виготовлення оздоби й прикрас для таких виробів потребує спеціальних вмінь та хисту. На тих етапах, де це можливо, «студенти» вкладають і свою частку роботи: розкачують тісто, збивають вершки, формують печиво. Однак основним їхнім завданням є виніс замовлення відвідувачам, обов’язково – за всіма правилами: з посмішкою, добрим словом, спілкуванням та відповідною подачею. Всім тонкощам цієї справи «студентів» попередньо навчали. Але й зараз допомагає і скеровує їх на цьому шляху адміністраторка кав’ярні Надія Федаш.

У кав’ярні «студенти» працюють позмінно й за графіком, по 2-3 години. Одночасно в закладі всередині можуть прийняти понад 20 відвідувачів. Для тих, хто бажає випити кави просто неба, є 2 столики на подвір’ї. У перспективі, коли віднайдуть фінансування, тут планують облаштувати ще внутрішній дворик, де батьки зможуть посидіти з дітками.

«Дороблятимемо в міру того, як матимемо кошти. Бо зараз дуже важко: у Європі вже налагоджений механізм соціального підприємництва, а у нас поки на державному рівні він не працює. Тож усе залежатиме від того, як підтримають ідею містяни. Якщо будуть відвідувати, тоді ми зможемо рухатися. Треба розуміти, що йдеться саме про підтримку наших людей з інвалідністю в тому, що вони роблять. Буде вже добре, якщо ми зможемо зі внесків відвідувачів хоча би закривати питання комунальних послуг», – каже отець Василь Бушко.

Окрім як із фінансуванням, великий брак у центрі й на людей, які б тут займалися з людьми з інвалідністю. Адже оплата за цю працю не передбачена, все відбувається на волонтерських засадах.

Зараз у центрі, при якому працює майстерня-кав’ярня «Янгол», триває облаштування 10 кімнат на мансардному поверсі для проживання. Коли роботи будуть завершені, вихованці центру зможуть тут оселитися, а вдень – займатися у майстернях.

Питаю, як нині, за кілька днів після відкриття, сприймають свою нову залученість у процес «студенти». «Хвилюються, переживають», – з доброю усмішкою відповідає парох.

«Для них це новий досвід – спілкування з людьми, яких вони не знають, яких вперше бачать. Тому важливо, щоб люди, які відвідуватимуть кав’ярню, усвідомлювали, до кого вони йдуть: до людей, які не завжди можуть висловитися, які мають інший вигляд. Але ми мусимо це приймати і розуміти. Мусимо змінювати нашу свідомість і нарешті приймати таких самих людей, як ми, які відрізняються лише тим, що мають інвалідність», – каже Василь Бушко.

Інклюзивна кав’ярня «Янгол» працює за адресою: вул.Цегольнянська, 1.

Графік роботи:

понеділок-субота – 8:00-17:00

неділя – 11:00-17:00.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінок Ужгородcької міської ради та Свято-Преображенської Парафії м. Ужгород

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