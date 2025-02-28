Кров для війська: 15 людей взяли участь в акції зі здачі донорської крові в Ужгороді

15 людей стали донорами крові, взявши участь в акції, організованій волонтеркою Богданою Турів. Кров, яку здали люди 3 березня, поїде на фронт, на потреби воїнів.

Богдана каже, що довгий час вона сама з різних причин не могла бути доноркою крові. Тож дівчина подумала, що в такому разі ніщо не заважає їй стати підтримкою для інших людей, які хочуть стати донорами.

На пропозицію дівчини Закарпатська обласна Станція переливання крові відгукнулася дуже радо. Загалом взяти участь в акції зголосилося 24 людей, але зрештою, частина з них не змогли прийти через хворобу.

Дівчина організовує подібну акцію з донорства вперше, провести захід їй допомогли колеги, ментори з Української академії лідерства, волонтери з ГО “Теплосердні”, до поширення долучилася й книгарня Vivat та ще ряд закладів.

На Станції переливання крові зараз є велика потреба у всіх групах крові

Завідувачка відділення комплектування донорів Станції Марія Фантич розповіла Varosh: крім того, що Станція забезпечує кров’ю лікарні міста та області, регулярно, двічі на місяць, кров відправляють на потреби ЗСУ.

— Тепер знову ми отримали велике замовлення, тому наразі є дуже велика потреба у крові, — каже вона. — І я дуже сподіваюся, що ця нинішня акція не буде одноразовою, а що люди будуть долучатися й надалі. Сподіваюся, що вони прийдуть і ще не один раз.

Куди піде кров — на Станції не знають, вони виконують замовлення Центру трансплант-координації, які скеровують її щоразу туди, де є найгостріша потреба.

— Наша справа — зібрати необхідний об’єм крові. Якщо ми не набираємо потрібної кількості, то, зрозуміло, це гнітить, — каже Марія Фантич.

Вона розповіла, що зазвичай з 20 людей, які прийшли здавати кров, в одного-двох будуть тимчасові чи постійні протипокази до донорства. Крім того, важливий ряд умов: якщо людина пішла здавати кров голодною, невиспаною, або під час здачі їй стало погано і потрібну кількість (450 мл) вона не здала, то ця кров на переливання вже не йде.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

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