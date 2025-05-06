Третій Krayna Uzhhorod Marathon відбудеться 11 травня — і знову стане більше, ніж просто спортивною подією. Цього року він має чітку мету: допомогти українським військовим, які потребують реабілітації.

Усі кошти, зібрані від реєстрацій учасників, будуть спрямовані на підтримку української реабілітаційної платформи SuperHumans. Це установа, що займається фізичним та психологічним відновленням військових, які втратили кінцівки або отримали складні поранення під час війни. Марафон перетворюється на простір солідарності та дії, де кожен крок — це внесок у чиєсь майбутнє.

Організовує подію команда, до якої входять представники бізнесу, спорту та органів місцевого самоврядування.

У програмі заходу — кілька дистанцій:

Марафон — 42,195 км

Півмарафон — 21,1 км

“Десятка” — 10,6 км

Естафета 4 по 5,25 км

Благодійний з абіг на 2 км

Дитячі забіги на 100 та 400 м

Krayna Uzhhorod Marathon Online

Благодійний забіг на 2 км — маршрут, який щороку збирає найбільше учасників. Його долають не заради часу чи результату, а заради спільного символічного жесту. У ньому біжать родини з дітьми, літні люди, новачки й професіонали.

Окрему роль відіграє волонтерська команда марафону. Як і в попередні роки, вона забезпечуватиме супровід учасників, логістику та координацію. Багато волонтерів долучаються вже втретє — з дуже особистих причин. Хтось має поранених друзів, хтось втратив близьких, а хтось просто не може стояти осторонь, коли йдеться про підтримку тих, хто воює за нас.

З початку повномасштабної війни спортивні ініціативи в Україні трансформувалися: бігові клуби збирають кошти на бронежилети, ультрамарафонці долають сотні кілометрів із прапорами, змагання перетворюються на фандрейзингові платформи. Krayna Uzhhorod Marathon став частиною цієї хвилі. Це вже не просто подія про біг — це подія про спільність, включеність і дію.

Організатори закликають мешканців Ужгорода, гостей міста та бігові спільноти з усієї країни приєднатися. Як зазначають координатори, такі ініціативи формують нову етику громадянської відповідальності, де спорт стає способом підтримки, пам’яті та єдності.

Реєстрація на подію: runstyle.net/events/krayna-uzhhorod-marathon-2025

Діана Тищенко, Varosh