«Країна, в якої єдиний вибір»: ужгородський стоматолог Мирослав Гончарук-Хомин записав вірш про війну

Cтоматолог та науковець Мирослав Гончарук-Хомин уже неодноразово публікував свої вірші та поетичні збірки. Цього разу поширив на своїй сторінці в Фейсбук вірш «Країна, в якої єдиний вибір».

Мирослав — автор 27 наукових робіт (в т.ч., у російських, італійських, німецьких, словацьких, грузинських фахових наукових виданнях), співавтор двох патентів щодо ідентифікації осіб за стоматологічним статусом.

В арсеналі 5 поетичних збірок (“Патетично “Майже все”, 2012, “Ти – не 1”, 2013, “Інше місто”, 2013, “Polyethylenovimena”, 2014, “Моя підростаюча зброє”, 2016), музичні інтернет-проекти (“Моя особиста передвиборча компанія”, 2014, “Рядові та цивільні”, 2015, “Let it melt. Last snow on earth”, 2016), кліпи, CD-альбоми (“Vok3alu”, 2014, “Smert Samuraya”, 2015). Учасник творчих тандемів “Feel It” (Вінниця), “Besides” (Ужгород), автор текстів “Втрачаю контроль” (Київ).

Varosh

