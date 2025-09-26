Facebook
Новини

Кращий туристичний сувенір 2025 обрали на Закарпатті

26 Вересня 2025 31

Напередодні Всесвітнього дня туризму на Закарпатті провели конкурс  “Кращий туристичний сувенір”.

Як розповіла у коментарі Varosh начальниця Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанна Готра, участь у конкурсі взяли понад 100 майстрів із різних районів області.

Вироби оцінювала конкурсна комісія, яка за бальною системою обирала переможців у 8 номінаціях.

gal-320250
gal-320257
gal-320264

Переможці конкурсу “Кращий туристичний сувенір 2025”

З 1 жовтня вироби-переможці можна буде побачити на виставці в артпросторі “Ліс” в Ужгороді.

gal-320215
gal-320222
gal-320229
gal-320236

Конкурс провели вперше, але планують зробити щорічним

Конкурс на кращий туристичний сувенір проводили вперше. Ініціатива покликана підтримати розвиток народних художніх промислів та популяризувати локальні ремесла.

За словами Мар’яни Готри, головна цінність відзнаки – це не лише визнання майстрів, а й подальше просування їхніх робіт.

“По-перше, це промоція крафтової продукції ручної роботи, виготовленої майстрами. По-друге, переможці матимуть більше можливостей для продажу: їхні сувеніри вже мають визнання і можуть позиціонуватися як найкращі у своїй категорії”, – сказала очільниця управління.

У перспективі організатори планують підготувати окремий каталог сувенірної продукції та зробити конкурс щорічним.

“Ми хочемо, аби ця ініціатива стала доброю традицією. Якщо дозволятимуть умови, будемо проводити конкурс щороку. До кінця року, ймовірно, ще встигнемо випустити спеціальний каталог переможців”, – сказала Маріанна Готра.

Photo 2025 09 26 13 33 27 1024x676

Конкурс “Кращий туристичний сувенір Закарпаття 2025”

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

