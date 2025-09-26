Кращий туристичний сувенір 2025 обрали на Закарпатті

Напередодні Всесвітнього дня туризму на Закарпатті провели конкурс “Кращий туристичний сувенір”.

Як розповіла у коментарі Varosh начальниця Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанна Готра, участь у конкурсі взяли понад 100 майстрів із різних районів області.

Вироби оцінювала конкурсна комісія, яка за бальною системою обирала переможців у 8 номінаціях.

Переможці конкурсу “Кращий туристичний сувенір 2025”

Сувенір регіону – Василь Полажинець (орнаментальні вироби з переробленого скла)

Сувенір музею – Юлія Дуб (керамічні гравійовані гарбузики, натхненні роботами Федора Манайла)

Етнографічний сувенір – Андріана Данилюк (патч із бойківською вишивкою)

Сувенір громади – Ганна Ружела (вироби з листя кукурудзи)

Сувенір події – Галина Бабунич (писанки й набір для писанкарства)

Сувенір туристичного маршруту – Олександр Корожі (“Дід-казкар”)

Ідея сувенірів – Юлія Дуб (колекція воскових свічок “Зв’язок“)

Сувенір-іграшка – Ганна Дикун (“Легінь і дівка на коньови”).

З 1 жовтня вироби-переможці можна буде побачити на виставці в артпросторі “Ліс” в Ужгороді.

Конкурс провели вперше, але планують зробити щорічним

Конкурс на кращий туристичний сувенір проводили вперше. Ініціатива покликана підтримати розвиток народних художніх промислів та популяризувати локальні ремесла.

За словами Мар’яни Готри, головна цінність відзнаки – це не лише визнання майстрів, а й подальше просування їхніх робіт.

“По-перше, це промоція крафтової продукції ручної роботи, виготовленої майстрами. По-друге, переможці матимуть більше можливостей для продажу: їхні сувеніри вже мають визнання і можуть позиціонуватися як найкращі у своїй категорії”, – сказала очільниця управління.

У перспективі організатори планують підготувати окремий каталог сувенірної продукції та зробити конкурс щорічним.

“Ми хочемо, аби ця ініціатива стала доброю традицією. Якщо дозволятимуть умови, будемо проводити конкурс щороку. До кінця року, ймовірно, ще встигнемо випустити спеціальний каталог переможців”, – сказала Маріанна Готра.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

