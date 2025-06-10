“Краще залишайся мертвим”: Закарпатський муздрамтеатр показав у Будапешті виставу про реалії війни в Україні

У столиці Угорщини пройшов благодійний показ вистави Закарпатського обласного музично-драматичного театру «Краще залишайся мертвим». Під час заходу тривав збір коштів на підтримку звукорежисера театру, а нині військовослужбовця Романа Клюквачова, який боронить Україну.

Як розповів у коментарі Varosh директор Закарпатського облмуздрамтеатру Рудольф Дзуринець, на гастролі в Угорщину колектив приїхав на запрошення Самоврядування українців Будапешта та очільниці української асоціації «Єдність» Вікторії Петровської.

«Колись давно у нас уже була співпраця з Будапештом: театр час до часу возив і показував наші вистави. Тепер ми вирішили відновити цю традицію. Раніше ми більше показували розважальний жанр, але тепер на пропозицію партнерів привезли виставу «Краще залишайся мертвим». Адже вона, торкаючись військової тематики, є дзеркалом тієї ситуації, в якій сьогодні ми живемо», – сказав Рудольф Дзуринець.

Перегляд вистави відбувався у театрі 6szin, у самісінькому центрі Будапешта. На перегляд прийшло понад 300 людей з-поміж української діаспори.

Показ був безплатний для відвідувачів, утім під час заходу тривав благодійний збір коштів на потреби підрозділу, де нині служить звукорежисер Закарпатського муздрамтеатру Роман Клюквачов. Таким чином загалом вдалося зібрати більш як 50 тис. грн.

Вистави двічі на рік і читання української класики в угорському перекладі

«Після вистави ми ще довго спілкувалися, обговорювали з українцями в Будапешті нинішню ситуацію. Почули, що вони хотіли б частіше бачити й наш театр, і загалом популяризацію українського мистецтва в Угорщині. Тож домовилися, що будемо привозити наші вистави двічі на рік і дещо розширимо формат співпраці», – розповів Рудольф Дзуринець.

Так, вже найближчим часом Закарпатський муздрамтеатр спільно з Самоврядуванням українців у Будапешті планують проведення фестивального заходу із читанням української драматургії та сучасних українських письменників у перекладі угорською.

«Вже наступним разом плануємо привезти одразу дві вистави, а також провести творчі читання. Попередньо хочемо, щоб це були не лише українські класики у перекладі, як от Тарас Шевченко, Іван Франко, Микола Куліш, але й сучасні письменники – Андрій Лубка, Юрій Іздрик, Сергій Жадан. Ми перекладатимемо твори угорською, і вже в Будапешті професійні актори читатимуть наших митців. Тим самим ми будемо популяризувати як українське театральне мистецтво, так і українських поетів для угорськомовного населення Будапешта», – сказав Рудольф Дзуринець.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Закарпатського обласного музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв

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