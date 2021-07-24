Краще 1 раз вчасно, ніж десять разів добре: як в Ужгороді пройшов перший PR weekend

10 спікерів, 10 гарячих тем і повна зала людей, серед яких підприємці, маркетологи, спеціалісти у сфері smm. Всі вони прийшли сюди, аби дізнатися нові можливості такого інструменту як PR

Організував зустріч Клуб PR-профі на чолі з комунікаційницею Марією Медведєвою. Спільнота PR-профі функціонує з 2016 року і вже неодноразово проводила заходи такого формату в Києві, Одесі, Чернівцях та інших містах України.

Партнерами події стали Рекламний дім Idea, Природна мінеральна вода «Крайна», Виноробня «Čopak wine» та ферма «Карпатський буйвіл», які пригощали гостей крафтовими винами і сирами.

Розпочала воркшоп гостя з Києва, організаторка подій Руденко Надія. Спікерка розкрила таємниці успішної організації подій з власного досвіду, таким чином розширивши уявлення про івенти як інструмент формування іміджу компанії.

«Щит та меч від Чорного піару» — вже сама назва другої теми емоційно розворушила аудиторію, адже про таке зазвичай заведено мовчати. Але після виступу траблшутера Іви Кошової ця тенденція точно зміниться. Іва поділилася своїм досвідом у боротьбі з чорним піаром, розповіла, що треба, а що не варто робити, коли твій бізнес інформаційно атакують.

З наступною не менш важливою темою «PR і ЗМІ: дружити не можна ворогувати» виступила головна редакторка видання Varosh Росана Тужанська. Спікерка поділилася умовами успішної взаємодії журналіста і піарника та спростувала головні міфи в цій співпраці.

Кожен із спеціалістів неодноразово відмітив, що в сучасних умовах дуже крутим інструментом просування є колаборації. Детально про ключові моменти успішного партнерства розповіла Маргарита Ленчук — PR стратег агентства з супроводу особистих бреднів SENS.

Багато уваги звертали на креативну складову створення контенту. Власниця маркетингової агенції «GrowUp» Оксана Розман розповіла аудиторії свої правила, як креативити системно. Вона порадила не карати працівників за невдалі ідеї, занурюватися у життя споживача і завжди шукати щось нове там, де до цього його ніхто не бачив.

«Як врятувати бізнес в часи пандемії завдяки Інстаграму» — власники бізнесу, маркетологи неодноразово вводили цей запит в гуглі за останній рік. Найболючіша, найактуальніша тема, з якою виступила власниця smm buro «Ya idea» Олена Ярема. На прикладі сторінки турагенції, яка під час карантину залишилася без роботи і клієнтів, Олена показала, як можна отримати максимум навіть з такої ситуації і що сила інстаграму напряму залежить від бажання нею користуватися і постійно знаходити нові способи подачі контенту.

Без теми особистого бренду PR weekend просто не відбувся би. Адже без людини ніхто не буде любити тільки продукт. І найбільше ми розуміємо це сьогодні, коли в інформаційному просторі гуде вислів «особистий бренд». Наталія Мельникова, власниця однойменної pr&event агенції розкрила цю тему з власного досвіду. Вона поділилася можливими шляхами розвитку особистого бренду, таким чином надихнувши кожного в залі не боятися розповідати про себе і свій продукт.

І коли, здавалося б, про соцмережі уже все було сказано, виступила ще одна гостя та спеціалістка у сфері піару Настя Рубцова. Вона розповіла про додаткові канали просування, які не варто ігнорувати в наш час, особливо тоді, коли «постиків» уже недостатньо.

Реклама у кіно — абсолютна мрія підприємця. Як зробити так, аби твій продукт з’явився в одному кадрі з улюблений героєм розповів Олександр Бухтіяр — власник Lodka Group, продюсер фільмів «Мій дідусь — Дід Мороз» та «Кохання без вагання».

Крім знань про те, як робити якісний піар, всі хочуть знати, як робити це з мінімальними витрати. І ви вже здогадалися, як звучала остання тема вікенду. PR-директор меблевої компанії AGTplus Антоніна Яковлева показала можливості для піару компанії навіть там, де його не можна було і уявити.

Після такої концентрації знань в учасників назбиралося багато ідей та питань, які вони могли обговорити з кожним зі спікерів. Таким чином завершення вікенду пройшло у форматі воркшопу.

В кінці усіх чекав приємний сюрприз — розіграш подарунків від Muse.travel та Рекламний дім Idea.

Varosh

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