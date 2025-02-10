Кожна п’ята дитина в Україні має надлишкову вагу: дослідження

Днями в Києві презентували результати першого в Україні дослідження поширеності надлишкової маси тіла та ожиріння серед дітей молодшого шкільного віку, проведеного в рамках Європейської ініціативи ВООЗ (COSI). Згідно з результатами дослідження, серед дітей 6-8 років надлишкова маса тіла спостерігається у 22,96% (а це кожна п’ята дитина), з них 9,13% мають ожиріння, а 2,63% — важке ожиріння. Дослідження проводилося на замовлення Міністерства охорони здоров’я та координувалося Центром громадського здоров’я.

“Результати відображають не лише статистичні дані щодо надмірної ваги у дітей, а й дають можливість зібрати більше інформації про причини. Зокрема, щодо харчових звичок дітей, фізичної активності, поведінкових звичок у сім’ї, шкільного середовища”, — сказав на пресконференції заступник Міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Харчування та рухливість

Основні фактори ризику розвитку ожиріння — це нездорове харчування та малорухливість. В ході дослідження виявилося, що тільки близько половини українських дітей харчується з дотриманням

рекомендованої норми МОЗ — щодня їсти фрукти та овочі. Свіжі фрукти щодня їдять лише 55,3% дітей, а овочі — 41,4%.

Натомість опитування батьків показало, що діти споживають забагато цукру: щодня цукровмісні напої вживають 20,3% дітей, а солодкі закуски (печиво, торти, десерти) — 17,8% дітей.

Дослідження також показало, що діти мають недостатню фізичну активність: третина дітей або взагалі не займаються, або витрачають менше години на тиждень на високоінтенсивні фізичні навантаження.

Водночас, 54,4% учнів проводять більше двох годин за електронними пристроями у будні дні, а у вихідні цей показник зростає до 83,4%.

Як зарадити?

Для вирішення проблеми необхідно впровадити комплексний підхід, який включатиме покращення доступу до здорового харчування в школах, збільшення фізичної активності дітей, обмеження часу використання електронних пристроїв, просвітницьку роботу серед батьків та дітей.

За даними опитування, практично всі школи (93%) мають їдальні та всі умови для забезпечення фізичної активності дітей: 96,2% мають майданчики на відкритому повітрі; 94,1% — критий тренажерний зал/спортивний зал; 97,7% забезпечені фізкультурно-спортивним обладнанням, яке відповідає віковим особливостям учнів.

Дослідження проводилося серед учнів 1-2 класів, їхніх батьків та представників закладів освіти в усіх регіонах України, крім окупованих територій та зон активних бойових дій з листопада 2023 р по лютий

2024 р. Загалом було опитано 3557 дітей та 3601 батьків у 187 школах у 20 регіонах України.

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Зоряна Попович, Varosh

Головна світлина ілюстративна; фото та інфографіки — Європейська ініціатива ВООЗ з епіднагляду за дитячим ожирінням (COSI)

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