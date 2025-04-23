Кожна друга жінка, яка в Україні працює за стереотипно чоловічим фахом, зіштовхується з гендерною дискримінацією 

В Україні більшість жінок, які працюють у сферах, які заведено стереотипно вважати чоловічими, відчували прояви сексизму. На питання про це ствердно відповіли 57% респонденток анонімного опитування, проведеного в межах комунікаційної кампанії «Н̶е̶жіноча робота».

Опитування охопило 250 респонденток віком від 15 років, з яких найбільшу групу (44%) становлять жінки віком 35–44 років. Учасниці представляють різні професійні напрямки, проте найбільше жінок працюють у таких сферах:

правоохоронні органи;

промисловість і виробництво;

транспорт і логістика;

ІТ та технології;

наука.

Найбільш поширеними формами дискримінації опитані респондентки назвали:

стереотипне ставлення (43%) — сексизм, натяки, хтиві коментарі;

перешкоди в кар’єрному просуванні (27%) — ефект «скляної стелі»;

нижча зарплата (23%) — за аналогічну роботу з чоловіками;

сексуальні домагання (18%) — різних форм;

відмова у працевлаштуванні через стать (11%);

відсутність гнучкого графіка або відпустки по догляду за дитиною (10%) — критичний виклик для матерів.

«Наше дослідження показало: жінки, які, здавалося б, “успішно інтегрувались” у стереотипно “чоловічі” професії, продовжують зіштовхуватися з упередженнями — як на роботі від колег, так і від суспільства, коли йдеться про вибір професії жінкою, – говорить президентка ГО «Нові українські наративи» Любов Правдіна. – Їхня реальність — це образливі й часто принизливі коментарі, жарти, бар’єри, домагання. Багатьох жінок досі часто не сприймають на певних посадах чи професіях як рівних чоловікам. Водночас опитування продемонструвало витримку, досвід і мотивацію цих жінок, які доводять, що професіоналізм не має статі. «Н̶е̶жіноча робота» — кампанія не про героїзацію, а про визнання. Ми хочемо, щоб жінки бачили одна одну, не соромилися говорити вголос про досвід і більше не мирилися з тим, що “так було завжди”».

Одна з респонденток ділиться: «У великому бізнесі в Маріуполі це було давно. Але я не забула, як мені відмовили, бо”дівчатам важче тримати удар”. Тепер я працюю в аграрній сфері — і це зовсім інше відчуття. Але осад залишився».

Кампанія «Н̶е̶жіноча робота» досліджує досвід жінок у професіях з гендерними бар’єрами. Її мета — зробити помітними жінок у сферах, де досі панують стереотипи, і привернути увагу до щоденних проявів дискримінації, з якими вони зіштовхуються. Кампанію реалізує громадська організація «Нові Українські Наративи» в межах інформаційної кампанії, що є частиною ініціативи “Рівність. Лідерство. Майбутнє”.

Комунікаційна кампанія «Н̶е̶жіноча робота» реалізується ГО «Нові українські наративи» в межах ініціативи «Рівність. Лідерство. Майбутнє».

Ініціатива «Рівність. Лідерство. Майбутнє» впроваджується громадською організацією «Дівчата» в межах проєктів ООН Жінки «Посилення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств», що фінансується урядом Данії, та «Трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні», що фінансується урядом Швеції та втілюється у співпраці з Офісом Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у партнерстві з Міністерством соціальної політики України. Фінансову підтримку ініціативі також надає Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Діана Тищенко, Varosh