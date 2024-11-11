Кошти на авто для ЗСУ зібрали на аукціоні в рамках форуму Re:Open Zakarpattia

250 тисяч гривень вдалося зібрати на благодійному аукціоні, який відбувся в рамках форуму Re:Open Zakarpattia 2024. Кошти передадуть Андрію Любці для придбання чергового авто для воїнів на фронті.

“Наші друзі й партнери надали нам цікаві та цінні лоти, а учасники форуму та наша спільнота вирішили цю благодійну ініціативу щедро підтримати. У підсумку ми зібрали на аукціоні 160+ тис грн, чого достатньо на джип, але не вистачає на пікап. І тоді ми просто звернулися до гостей з проханням уже без жодних лотів докинути хто скільки може — і вже за лічені хвилини мали необхідних 250к”, — написав він на своїй сторінці в Інстаграмі.

Андрій Любка про “культурне поле”, російську “велікую культуру”, місію митців за кордоном та нові українські сенси й символи

Придбаний незабаром пікап поїде служити у 68 окремий батальйон на Сумщину, — каже Андрій.

Нагадаємо, письменник, волонтер Андрій Любка з початку повномасштабного вторгнення купує авто та разом з командою волонтерів відвозять воїнам на фронт. У серпні цього року він придбав 300-те авто і передав бригаді Національної гвардії України «Хартія», що воює на Харківщині.

Форум Re:Open Zakarpattia проходив цього року уже вп’яте і діючі військові та ветерани були у фокусі обох днів форуму. Військовослужбовець Павло Величко відкривав форум. Разом з Павлом Казаріним вони розмовляли про передову та тил. Олександр Волосянський, який також служить з першого дня вторгнення, наголосив, як він фактично з окопу бореться з корупцією і корупціонерами в Ужгороді.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Наталі Радченко

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