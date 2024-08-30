Кольорові контейнери для сортування твердих побутових відходів встановили у всіх школах та дитсадках Ужгорода. Зробили це, щоб навчити дітей сортувати сміття і цим зменшити кількість відходів, які захоронюються на сміттєзвалищі, — пояснила Varosh директорка АВЕ Ужгород Наталя Якубик.

— Контейнери для паперу, пластику та скла ми роздали у школи Ужгорода ще у квітні і щотижня забирали сміття, яке там набиралося, — каже вона. — Того разу не всі школи активно долучилися о сортування, тепер же, сподіваємося, дітки сортуватимуть активніше. Більше того, тепер ми роздали такі контейнери у всі дошкільні заклади і також забираємо звідти відходи щотижня. Приємно, що дітки активно сортують, контейнери завжди повні і досить якісно посортовані відходи.

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Контейнери встановлюють на подвір’ї закладів, а окремо, меншого об’єму ємності розміщують на кожному поверсі, в кожному крилі закладів.

Нагадаємо, з 22 квітня АВЕ Ужгород запустило масштабну кампанію із сортування сміття в школах: діти упродовж місяця вчилися правильного поводження із відходами. У червні визначили 5 шкіл-переможниць в цій екоакції з сортування вторсировини.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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