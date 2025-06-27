Конкурс журналістських робіт про Закарпаття 2025: оголошено переможців

Завершився конкурс журналістських робіт про Закарпаття, який у квітні оголосив Інститут центральноєвропейської стратегії (ICES). Журі чекали журналістів чекали роботи про Закарпаття, присвячені висвітленню тем регіонального розвитку, доброго врядування, соціальної згуртованості, міжетнічного діалогу, боротьби з корупцією, прозорості та верховенству права в регіоні.

Впродовж двох місяців на конкурс надійшов 51 матеріал від 24 авторів (або колективів авторів). Серед робіт — відеосюжети, інтерв’ю, друковані тексти у медіа та публікації у соцмережах від журналістів та громадських діячів із Закарпаття, Волині, Києва та ін. Минулого року, нагадаємо, закарпатські журналісти подали на конкурс 26 матеріалів.

Вкоріненість у місцеву журналістику як критерій

До складу журі увійшли експерти зі Словаччини та України. Зокрема, від Словаччини представники Transparency International Slovakia — Міхал Пішко та Любош Костеланський, у минулому обидва журналісти. Минулого року вони також оцінювали роботи.

З української сторони оцінювали роботи Росана Тужанська, CEO та співзасновниця медіа Varosh (Ужгород) та Артур Чемирис, журналіст-розслідувач медіа «18000» (Черкаси).

Журі розглядало роботи на основі визначених критеріїв: якість контенту, форма медіапродукту та його актуальність. Різниця у бальному оцінюванні у багатьох випадках була мінімальною. Тож при прийнятті рішення, комісія взяла до уваги ширший контекст поданих матеріалів — їхню вкоріненість у місцеву журналістику та потенціал безпосередньо мотивувати розвиток регіональної журналістики на Закарпатті.

Перед церемонією нагородження закарпатські медійники мали можливість поспілкуватися і з колегою зі Словаччини Ленкою Ганіковою (Lenka Haniková), журналісткою «Korzar» (Кошице). Вона розповіла про свій досвід роботи у регіональній журналістиці в Словаччині, зокрема, про розслідування будівництва дитячого майданчика в одній з громад. Якщо медіа реагують на запити звичайних мешканців, висвітлюють їхні проблеми, то так буде формуватися вплив та довіра до регіонального медіа, каже словацька журналістка.

На події також відбулася й розмова Росани Тужанської з Артуром Чемирисом на тему «Розслідувальна журналістика: як захистити локальний інтерес на локальному та глобальному рівні». Артур розповів про свій шлях від бухгалтера, який публікував свої дослідження на сторінці у Facebook до журналіста-розслідувача у медіа «18000». Чемирис розповідав про найцікавіші кейси у своїй роботі та вплив розслідувань на прозорість процесів у місті.

Переможці конкурсу журналістських робіт про Закарпаття у 2025 році

За результатами оцінювання журі, переможцями цьогорічного журналістського конкурсу стали:

І місце: Олена Мудра та її матеріали «Ужгородські лісівники внесли у документи неправдиву інформацію, щоб вирубати дерева у заказнику під полониною Руною»; «Вужі на сковороді» пралісів «Шипота» та «Прощавай, Рівна… У Тур’є-Реметах готуються прийняти останні земельні рішення на користь ВЕС на полонині».

ІІ місце: Олександр Ровняк та вся команда «Офісу перетворень» за розслідування щодо будівництва 13-поверхівки біля Малого Ґалаґова в Ужгороді.

ІІІ місце: Валерія Рубаняк за матеріал «Чорним озерам в Ужгороді бути?».

Почесні премії за журналістський внесок у розвиток Закарпаття отримали Інна Попович, журналістка Hromadske, за розслідування про купівлю землі під курорт депутатом Закарпатської облради від забороненої ОПЗЖ Владиславом Каськівим, та Марія Землянська, журналістка BIHUS.info про те, як зв’язки з заступником керівника ОП Віктором Микитою допомагають бізнесмену Павлу Котику за безцінь купляти землю на Закарпатті.

Головний приз — на збір для ЗСУ

Олена Мудра в коментарі Varosh сказала, що над темою забудови Карпат працює вже третій рік, але це перший для неї подібний конкурс і перша перемога.

— Це визнання колег для мене дуже цінне. Це перемога спільна, тому що ми не тільки пишемо, висвітлюємо теперішню проблематику, а ми працюємо з перспективою на майбутнє. Тому що якщо йдеться про гостру тему, важливу проблему, журналістика повинна нести зміни. І насправді неважливо, в якому жанрі працює той чи інший журналіст, важливий результат. А коли це колективний результат, це в десятки разів приємніше, — каже журналістка.

Свій гонорар Олена Мудра перерахує на збір підрозділу, у якому служить журналіст «Української Правди» Дмитро Сімонов.

— Забудова Карпат — наша спільна проблема. Дмитро, допоки не мобілізувався, допомагав, також писав на цю тему. Його матеріали викликали резонанс. Він писав не тільки про вітряки, а й про Свидовець. Тепер наші колеги змінили офіси на окопи, і для мене дуже важливо їх теж підтримувати. Тому, власне, такий символічний жест, — каже переможниця.

Конкурс журналістських робіт про Закарпаття проводиться в рамках тристороннього проєкту «Посилення верховенства права на місцевому/регіональному рівнях в Україні: приклад Закарпатської області», що фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів в рамках програми MATRA.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

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