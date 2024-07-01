Конкурс “Вина Срібної Землі-2024” відбувся у Мукачеві. Яке вино отримало найвищу нагороду

У Мукачеві відбувся конкурс «Вина Срібної Землі-2024», а також – конференція на тему “Вина Срібної землі: філософія, стратегія та тактика розвитку Географічного зазначення».

Як розповів у коментарі Varosh очільник Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття Олександр Гарновді, на конкурс «Вина Срібної землі» надійшло 113 взірців вина від місцевих виноробів. Загалом участь у конкурсі взяло 32 винороби, також комісія оцінювала 1 зразок сидру.

На цей раз організатори не робили жодних обмежень для виробників за кількістю наданих взірців. Однак конкурс із вільним доступом проводився востаннє: надалі до участі в ньому допускатимуться лише ліцензовані виробники, сказав Олександр Гарновді.

«Вперше при організації такого конкурсу на Закарпатті були витримані всі вимоги регламенту OIV – це Міжнародна організація виноградарства та виноробства. Всі зразки пройшли хімічний аналіз. Комісія складалася виключно із сертифікованих фахівців, загалом 10 експертів. Були долучені й міжнародні спостерігачі з Румунії та Угорщини. Частина комісії оцінювала білі вина, інша частина – червоні», – розповів Олександр Гарновді.

Конкурс проводили за закритою системою «блокчейн», коли дані вносяться безпосередньо в систему, яка одразу й підраховує середній бал. Директоркою конкурсу була професорка Одеського національного технологічного університету Наталія Каменєва За результатами оцінювання, 78% зразків поданих для оцінювання вин отримали призові місця.

Гран-прі конкурсу отримало біле десертне вино «Троянда» 2022 року, набравши 97,6 балів. Винороб Роман Мушка .

Окрім власне конкурсу, відбулася також конференція «Вина Срібної Землі: філософія, тактика та стратегія розвитку географічного зазначення». Проводили її з метою популяризації та розвитку виноробної традиції Закарпаття та просування географічного зазначення Вина Срібної Землі.

Основними доповідачами на заході стали експерти IPRSA (проєкт ЄС Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні – ред.) та науковці Закарпаття. Серед інших, на конференції із доповіддю про філософію та історичні корені вин Срібної землі в режимі онлайн виступив Олександр Шершун, який зараз перебуває на фронті. Свого часу саме Олександр формував історичну складову географічного зазначення Вина Срібної Землі.

З матеріалами конференції можна ознайомитися за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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