Конкурс стартапів стартував на Закарпатті: як подати заявку й отримати 200 тис. гривень на власну справу

На Закарпатті стартував щорічний конкурс стартапів. За умовами конкурсу, автори бізнес-проєктів, підтриманих конкурсною комісією, можуть отримати на розвиток власної справи до 200 тис. грн.

Конкурс стартапів вже кілька років поспіль проводить Департамент економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА та Центр підтримки підприємництва Закарпаття. Метою конкурсу є підтримка нових бізнесів, які розпочинають закарпатські підприємці.

Конкурс проводиться в кілька етапів, розповіла Varosh начальниця відділу підтримки підприємництва, регуляторної та цінової політики управління економічного розвитку Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Маріанна Федака.

Так, до 30 липня організатори приймають заявки від потенційних учасників. Відтак заявки розглядатиме конкурсна комісія.

«В разі, якщо хтось із потенційних учасників надішле неповний пакет документів або буде необхідність щось уточнити, вони матимуть кілька днів, аби усунути виявлені недоліки», – сказала Маріанна Федака.

Після формування остаточного списку заявок, які пройшли технічну перевірку, на етапі їх розгляду на засіданнях конкурсної комісії учасники презентуватимуть свої бізнес-ідеї.

Пріоритетними напрямками цьогорічного конкурсу є:

ініціативи від ветеранів бойових дій 2014–2024 років, ВПО та членів їхніх родин (30% бюджету);

проєкти, що реалізовуватимуться на гірських територіях Закарпаття (20% бюджету);

інші бізнес-ідеї, що відповідають Положенню про Конкурс (50% бюджету).

Навчальний тренінг з написання бізнес-проєктів

У межах цьогорічного конкурсу передбачено також проведення навчального тренінгу для потенційних учасників. Навчання має стати помічним для тих із підприємців, хто має бажання податися на конкурс, але має складнощі, зокрема, з написанням бізнес-плану.

Реєстрацію на навчальний тренінг вже відкрито, подати заявку на участь можна за посиланням. Тренінг відбудеться наступного тижня, точну дату й час організатори повідомлять особисто кожному зареєстрованому учаснику.

За словами Маріанни Федаки, заявки на участь у Конкурсі стартапів приймаються виключно онлайн, на порталі Допомога Закарпаття.

Участь у конкурсі можуть брати не лише підприємці, котрі лише розпочинають власну справу, але й ті, що вже її мають, однак планують новий вид діяльності.

Як повідомляв Varosh, минулого року за результатами конкурсу профільна комісія відібрала 12 стартапів із 47.

Зокрема, підприємці отримали кошти на запуск студії звукозапису, виробництво фруктової пастили та батончиків, організації дитячої спортивної секції дзюдо, створення культурного простору та інше.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: OLX

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.