Конкурс стартапів оголосила Закарпатська ОВА. Кого може зацікавити

Конкурс бізнес-проєктів для підприємців-початківців (стартапи) запускає Закарпатська обласна військова адміністрація. Учасниками конкурсу можуть стати як підприємці, так і громадяни, що тільки планують розпочати бізнес-діяльність, — кажуть в ОВА.

Конкурс проводять у рамках реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі для підприємців – ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей, у Закарпатській області на 2021 – 2024 роки. Максимальний розмір фінансової допомоги – до 200 000 грн.

Пріоритетними напрямками конкурсу є проєкти подані внутрішньо переміщеними особами, ветеранами бойових дій 2014-2024 років та членами їх родин (30% від загальної суми бюджету); проєкти для реалізації на гірських територіях Закарпаття (20% від загальної суми бюджету).

Ознайомитися з Положенням про Конкурс та умовами подання документів на конкурс можна за посиланням. За додатковою інформацією звертайтеся за тел.: +380312616635, +380506725283

Подання заявок на участь у конкурсі триватиме з 01 липня до 23:59 год. 30 липня 2024 року.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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