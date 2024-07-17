Конкурс стартапів для підприємців-початківців триває на Закарпатті. Як отримати до 200 тис. грн на власну справу

Конкурс стартапів для підприємців оголосили Департамент економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА та Центр підтримки підприємництва Закарпаття. Бізнес-проєкти, що пройдуть відбір, можуть отримати на підтримку розвитку до 200 тис. грн.

Конкурс проводиться на Закарпатті вже кілька років поспіль, минулого року фінансування на власні стартапи отримало до 20 підприємців. Однак саме цьогоріч сума одноразової виплати збільшена вдвічі – до 200 тис. грн, розповів у коментарі Varosh перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета.

Загалом на фінансову підтримку підприємців-початківців у межах конкурсу передбачено 2 млн грн з обласного бюджету.

«Залежно від бізнесу і бізнес-проєкту, виділена сума може бути різна. Наприклад, минулого року одна із заявниць розробила стартап, що передбачав власну справу з виготовлення випічки за старовинним рецептом. Для закупівлі професійного обладнання їй було потрібно, умовно, 75 тис. Хтось, тим часом, потребуватиме 100 або 150 тис. грн», – розповів Андрій Шекета.

Участь у конкурсі можуть брати як люди, які лише започатковують власну справу, так і діючі підприємці. Разом із тим, для людей, які вже є у бізнесі, це має бути саме новий вид діяльності, адже конкурс – власне про стартапи.

«Якщо людина, скажімо, вже як кілька років займається електромонтажем, і тепер потребує якогось апарату для роботи, це вже не відповідає умовам. А якщо такий підприємець вирішує, наприклад, виготовляти меблі і подається з відповідним бізнес-проєктом – така заявка потрапляє на відбір», – пояснив Андрій Шекета.

Прийом заявок на участь у конкурсі триватиме до 30 липня.

Подати заявку можна через портал “Допомога Закарпаття”.

Пріоритетні напрямки:

Проєкти подані внутрішньо переміщеними особами, ветеранами бойових дій 2014-2024 років та членами їх родин (30% від загальної суми бюджету).

Проєкти для реалізації на гірських територіях Закарпаття (20% від загальної суми бюджету).

Будь-які інші проєкти, що відповідають Умовам відбору та загальному Положенню про Конкурс стартапів (50% від загальної суми бюджету).

Після завершення етапу прийому заявок бізнес-проєкти пройдуть відбір на відповідність вимогам і будуть винесені на розгляд конкурсної комісії. На засіданні підприємці-початківці зможуть презентувати свої бізнес-проєкти як онлайн, так і офлайн.

Після узгодження всіх процедурних моментів до кінця року всі переможці отримають погоджене фінансування.

«Цей проєкт спрямований на підтримку підприємців, які розпочинають свій шлях у новій для себе сфері, і для підвищення ділової активності в регіоні в цілому. Стратегічно цей інструмент приносить користь регіону: людина, отримавши підтримку, буде працювати, сплачувати податки, можливо, працевлаштує ще інших людей. Усе це, в підсумку, підсилює економічну стійкість області», – сказав Андрій Шекета.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: OLX

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