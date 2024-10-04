Ужгородська міська рада оголосила конкурс на здобуття премії в галузі культури і мистецтва. Для відзначення творчих людей міста, діячів культури і мистецтва, переможців конкурсів, фестивалів різних рівнів та їх викладачів визначили одноразову грошову допомогу.

“Кожен заклад, спілка, організація, товариство може представити на здобуття премії одного претендента у відповідній номінації, за виключенням викладачів мистецьких шкіл, учні яких зайняли призові місця у конкурсах, фестивалях різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських) подання готуються на викладача і учня (вихованця)”, — пишуть на сторінці міськради.

Матеріали на здобуття винагороди (премії) подаються керівниками установ/закладів культури і мистецтва, спілок, товариств тощо щорічно до 1 листопада поточного року управлінню у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3, email: kultura@rada-uzhgorod.gov.ua.

Винагорода виплачується, як правило, до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який святкують у країні 8 листопада, разом із Днем української писемності.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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