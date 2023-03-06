Конкурс на отримання ґрантів для місцевого та релокованого бізнесу стартував на Закарпатті

До 22 березня можна зареєструватися на отримання ґранту до 10 тисяч доларів для місцевого та релокованого бізнесу: можуть податися мікро-, малі та середні підприємства, які є платниками податків на Закарпатті. Про це повідомили на сторінці заступника голови Закарпатської ОВА Василя Іванчо.

“Ці кошти спрямовуватимуть на оплату праці, закупівлю сировини, обладнань, оренду приміщень, лізинг тощо, — йдеться в повідомленні. — Під час розгляду заявок перевагу надаватимуть тим, хто планує створювати нові робочі місця, працевлаштовувати ВПО, учасників АТО/ООС, людей з обмеженою працездатністю, багатодітних, жінок та молодь”.

Фінансова допомога надається для підтримки мікро-, малим та середнім підприємствам Закарпатської області для відновлення та розвитку бізнес діяльності. У Конкурсі можуть брати участь підприємці, які планують відновити або модернізувати роботу підприємства і сплачувати податки на території Закарпатської області.