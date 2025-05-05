У селі Сторожниця Холмківської громади плекають давній народний звичай – весняну традицію з прикрашання дерева, яке називається маяліш. З метою його популяризації у громаді цього року вперше оголосили та провели конкурс на найкращий маяліш.

Традиція Маяліш

Весняна традиція прикрашання маяліша побутує у селах Холмківської громади, насамперед це Сторожниця, а також Тарнівці, Концово, Холмок та деякі інші, розповіла у коментарі Varosh керівниця відділу культури Холмківської сільської ради Леся Дубенко. Власне в цих селах днями й провели конкурс на найкращий маяліш.

За традицією у ніч на 1 травня молоді хлопці встановлювали перед будинками дівчат, яких вподобали прикрашені різнобарвними стрічками, гілками, повітряними кульками деревця. Зазвичай дарували тополю або вербу, іноді березу – дерева шукали, зрізали й прикрашали заздалегідь. В такий спосіб юнаки освідчувалися у коханні своїм обраницям.

Саме це прикрашене дерево й називається маяліш. Назва походить від місяця, в якому відбувалося дійство: словацькою травень звучить як «май» (máj).

У радянські часи влада забороняла святкування Маяліша, утім традиція передавалася з покоління в покоління й збереглася понині. Однак якщо раніше дерева прикрашали хлопці перед будинками незаміжніх дівчат, то тепер господарі оздоблюють дерева, незалежно від того, чи є в родині донька – таким чином намагаються зберегти давній звичай.

У 2023 році традиція Маліш була внесена до регіонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. З цієї нагоди ініціативна група підготувала і зняла документальний фільм, який відтворює Маяліш, розповіла Леся Дубенко.