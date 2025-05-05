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Новини

Конкурс на кращий маяліш провели у Холмківській громаді

5 Травня 2025 770

У селі Сторожниця Холмківської громади плекають давній народний звичай – весняну традицію з прикрашання дерева, яке називається маяліш. З метою його популяризації у громаді цього року вперше оголосили та провели конкурс на найкращий маяліш.

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Встановлення прикрашеного дерева: традиція маяліш

Традиція Маяліш

Весняна традиція прикрашання маяліша побутує у селах Холмківської громади, насамперед це Сторожниця, а також Тарнівці, Концово, Холмок та деякі інші, розповіла у коментарі Varosh керівниця відділу культури Холмківської сільської ради Леся Дубенко. Власне в цих селах днями й провели конкурс на найкращий маяліш.

За традицією у ніч на 1 травня молоді хлопці встановлювали перед будинками дівчат, яких вподобали прикрашені різнобарвними стрічками, гілками, повітряними кульками деревця. Зазвичай дарували тополю або вербу, іноді  березу – дерева шукали, зрізали й прикрашали заздалегідь. В такий спосіб юнаки освідчувалися у коханні своїм обраницям.

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Саме це прикрашене дерево й називається маяліш. Назва походить від місяця, в якому відбувалося дійство: словацькою травень звучить як «май» (máj).

У радянські часи влада забороняла святкування Маяліша, утім традиція передавалася з покоління в покоління й збереглася понині. Однак якщо раніше дерева прикрашали хлопці перед будинками незаміжніх дівчат, то тепер господарі оздоблюють дерева, незалежно від того, чи є в родині донька – таким чином намагаються зберегти давній звичай.

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Прикрашений маяліш

У 2023 році традиція Маліш була внесена до регіонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. З цієї нагоди ініціативна група підготувала і зняла документальний фільм, який відтворює Маяліш, розповіла Леся Дубенко.

Цього ж року у громаді вперше провели конкурс на найкращий маяліш. Весняні прикрашені деревця оцінювала спеціально зібрана комісія: спершу отримували заявки у вигляді фото й відео прикрашених дерев, відтак виїжджали по селах громади й оглядали їх.

«Також цього року давній обряд маяліша відтворили наші партнери по проєкту «Пліч-о-пліч» у Новодонецькій селищній раді на Донеччині. Вони у себе прикрасили до 1 травня маяліш, знявши про це відео», – розповіла Леся Дубенко.

Благодійний фестиваль

Вже другий рік поспіль у Сторожниці на початку травня проводять тематичний благодійний фестиваль під назвою «Маяліш». Цього року фестиваль зібрав вокально-хореографічні колективи з сіл громади, також завітали на нього й гості зі Словаччини, каже Леся Дубенко.

У межах фестивалю відбулася виставка сучасної й давньої вишивки місцевих майстринь, пройшов ярмарок-продаж та безпрограшна лотерея.

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«Розігрували, зокрема, трофейні частини ворожих безпілотників, збитих нашими військовими», – сказала Леся Дубенко.

За результатами всіх заходів фесту вдалося зібрати 52 тис. гривень, які організатори передали на потребу війська.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт Обласного організаційно-методичного центру культури Закарпатської облради

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